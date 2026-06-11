Svet

TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST: Zauzećemo ostrvo, noćas ćemo izvesti snažan udar

В.Н.

11. 06. 2026. u 14:42

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Sjedinjene Američke Države će, „u nekom trenutku u bliskoj budućnosti“, zauzeti iransko ostrvo Harg, saopštio je Donald Tramp.

ТРАМП САОПШТИО УДАРНУ ВЕСТ: Заузећемо острво, ноћас ћемо извести снажан удар

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

- U nekom trenutku u bliskoj budućnosti, zauzećemo ostrvo Harg i njegovu naftnu infrastrukturu i preuzeti potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i gasa, kao što smo uradili sa Venecuelom - napisao je na mreži Istina.

Tramp je takođe zapretio Iranu snažnim vazdušnim udarima i najavio mogućnost intenzivnog bombardovanja već tokom današnjeg dana.

- Noćas će Sjedinjene Američke Države izvesti veoma snažan udar na Iran, od čije ratne mornarice, vazduhoplovstva, radarskih sistema, protivvazdušne odbrane i drugih vidova odbrane, kao i većeg dela ofanzivnih kapaciteta, praktično ništa nije ostalo - najavio je Tramp.

Podsetimo, oko 90–95% celokupnog iranskog izvoza sirove nafte prolazi kroz Harg.

Danas je to glavna ekonomska arterija zemlje.

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