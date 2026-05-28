NATO U PANICI: Ako u tome ne nadmašimo Rusiju, treba "da se ubijemo"

ZAMENIK glavnokomandujućeg NATO snaga u Evropi, britanski maršal avijacije Džon Striger, izjavio je da bi NATO trebalo „da se ubije“ ako zemlje članice Alijanse ne uspeju da nadmaše Rusiju u proizvodnji bespilotnih letelica i municije.

Foto: Viacheslav Chernobrovin / Panthermedia / Profimedia

- Ako to ne možemo da uradimo u 32 zemlje, onda, iskreno govoreći, treba da se ubijemo - rekao je on, prenose mediji.

Stringer je naglasio da je sukob tehnologija, koncepata, industrije, sposobnosti prilagođavanja i korišćenja podataka „najznačajniji faktor koji menja karakter ratovanja, barem u poslednjih 40 godina“, dodajući da sistem komandovanja i upravljanja zahteva brzu modernizaciju u pogledu brzine, otpornosti i kapaciteta.

- Ne možete se braniti ako nemate dobre ofanzivne sposobnosti. To je u suprotnosti sa principima vojnog razmišljanja, praksom i viševekovnim iskustvom - poručio je on.

Prema njegovim rečima, sama ulaganja u dronove nisu dovoljna bez razvoja infrastrukture za komunikaciju, navođenje ciljeva, obaveštajni rad, komandovanje i kontrolu, jer se time narušava balans snaga.

On je istakao da 32 članice NATO-a moraju biti u stanju da nadoknađuju gubitke brže nego što se sredstva troše. Ukoliko bi Alijansa ušla u sukob sa zalihama od milion jedinica municije i bespilotnih letelica svih tipova, industrija bi morala da bude sposobna da ih zameni kako se budu trošile.

Ranije su pisali mediji da su SAD obavestile saveznike u NATO-u o planovima za značajno smanjenje količine naoružanja i broja vojnika koje obezbeđuju Alijansi. Prema navodima lista, Vašington time pojačava pritisak na saveznike da brže sopstvenim snagama popune nastale praznine.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija