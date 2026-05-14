PALA VLADA NATO DRŽAVE: Ukrajinski dronovi zapalili Evropu

LETONSKA premijerka Evika Silina objavila je ostavku usred krize u vladi izazvane incidentom u kojem su ukrajinski dronovi kamikaze pogodili skladište nafte u blizini ruske granice.

Foto: Unsplash/Jannik thing2196

Silina objavila je danas odluku na konferenciji za novinare.

Samo nekoliko sati ranije, ministar unutrašnjih poslova Rihards Kozlovskis, član Silinine liberalno-konzervativne stranke Jedinstvo, izjavio je da premijer nema nameru da napusti funkciju.

U međuvremenu, opozicija je planirala proceduralni manevar kako bi zaobišla petodnevnu pauzu koju zahteva letonski zakon pre nego što se odobri zahtev za glasanje o nepoverenju.

Krizu u baltičkoj državi izazvao je incident prošle nedelje u kojem su dva ukrajinska drona kamikaze dugog dometa pogodila prazno skladište nafte u blizini grada Rezekne, oko 40 km od ruske granice. Nije bilo žrtava na terenu.

Ministar odbrane Andris Spruds, koji je podržao napade Ukrajine na Rusiju i nazvao incident žalosnim, ali razumljivim, podneo je ostavku tokom vikenda. Član Progresivne stranke rekao je da ne želi da vojska bude uvučena u političke svađe.

(B92)