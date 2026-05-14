PALA VLADA NATO DRŽAVE: Ukrajinski dronovi zapalili Evropu
LETONSKA premijerka Evika Silina objavila je ostavku usred krize u vladi izazvane incidentom u kojem su ukrajinski dronovi kamikaze pogodili skladište nafte u blizini ruske granice.
Silina objavila je danas odluku na konferenciji za novinare.
Samo nekoliko sati ranije, ministar unutrašnjih poslova Rihards Kozlovskis, član Silinine liberalno-konzervativne stranke Jedinstvo, izjavio je da premijer nema nameru da napusti funkciju.
U međuvremenu, opozicija je planirala proceduralni manevar kako bi zaobišla petodnevnu pauzu koju zahteva letonski zakon pre nego što se odobri zahtev za glasanje o nepoverenju.
Krizu u baltičkoj državi izazvao je incident prošle nedelje u kojem su dva ukrajinska drona kamikaze dugog dometa pogodila prazno skladište nafte u blizini grada Rezekne, oko 40 km od ruske granice. Nije bilo žrtava na terenu.
Ministar odbrane Andris Spruds, koji je podržao napade Ukrajine na Rusiju i nazvao incident žalosnim, ali razumljivim, podneo je ostavku tokom vikenda. Član Progresivne stranke rekao je da ne želi da vojska bude uvučena u političke svađe.
(B92)
"ZAR SMO TOLIKO GLUPI?" Fico optužio EU da Evropu gura u zavisnost od SAD
NEMAČKI MEDIJI: Lideri EU da podrže Putinov predlog
PUTINOV SIGNAL BRISELU: Zašto je Šreder kandidat za posrednika u pregovorima sa Evropom?
RUSKI VOJNI STRUČNjAK: Jedan udar "orešnika" i "sarmata" može da uništi čitav NATO u Evropi
KOMBINOVANO lansiranje raketnih sistema „sarmat“ i „orešnik“ sposobno je da neutrališe celu vojnu infrastrukturu Severnoatlantske alijanse u Evropi, rekao je za ruske medije Aleksandar Stepanov, vojni stručnjak Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost Ruske predsedničke akademije za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu (RANHEGA).
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
"NE MOŽEMO DA POBEDIMO, PREJAKI SU!" Putinov čovek iznenadio izjavom na ruskoj državnoj televiziji
POZNATI ruski reditelj i propagandista Karen Šahnazarov rekao je da Rusija ne može da pobedi Ukrajinu, da je protivnik prejak i da je u interesu Rusije da što pre okonča rat.
