Svet

PALA VLADA NATO DRŽAVE: Ukrajinski dronovi zapalili Evropu

D.D.

14. 05. 2026. u 11:12

LETONSKA premijerka Evika Silina objavila je ostavku usred krize u vladi izazvane incidentom u kojem su ukrajinski dronovi kamikaze pogodili skladište nafte u blizini ruske granice.

ПАЛА ВЛАДА НАТО ДРЖАВЕ: Украјински дронови запалили Европу

Foto: Unsplash/Jannik thing2196

Silina objavila je danas odluku na konferenciji za novinare.

Samo nekoliko sati ranije, ministar unutrašnjih poslova Rihards Kozlovskis, član Silinine liberalno-konzervativne stranke Jedinstvo, izjavio je da premijer nema nameru da napusti funkciju.

U međuvremenu, opozicija je planirala proceduralni manevar kako bi zaobišla petodnevnu pauzu koju zahteva letonski zakon pre nego što se odobri zahtev za glasanje o nepoverenju.

Krizu u baltičkoj državi izazvao je incident prošle nedelje u kojem su dva ukrajinska drona kamikaze dugog dometa pogodila prazno skladište nafte u blizini grada Rezekne, oko 40 km od ruske granice. Nije bilo žrtava na terenu.

Ministar odbrane Andris Spruds, koji je podržao napade Ukrajine na Rusiju i nazvao incident žalosnim, ali razumljivim, podneo je ostavku tokom vikenda. Član Progresivne stranke rekao je da ne želi da vojska bude uvučena u političke svađe.

(B92)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO! Ovime su bili naoružani huligani koji su povredili i srpsku policiju! (FOTO)

JEZIVO! Ovime su bili naoružani huligani koji su povredili i srpsku policiju! (FOTO)