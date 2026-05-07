REAL MADRID U ŠOKU: Žoze Murinjo postavio ovih deset uslova da bi preuzeo "kraljeviće"!

Žoze Murinjo, Portugalac na klupi Benfike, želja je uprave Real Madrida da ponovo preuzme "kraljevski klub". A da bi opet trenirao Madriđane - ispostavio je deset uslova na koje prvi čovek Reala, Florentino Perez, mora da pristane.

Postoji samo nekoliko ljudi u fudbalu koji mogu da uđu u pregovore sa Real Madridom i postave uslove.

Žoze Murinjo je jedan od njih.

I upravo to je učinio.

Prema izveštavanju španskih medija, preciznije portala ESdiario i novinara Serhija Valentina, Murinjo i predsednik Real Madrida Florentino Perez održali su video konferenciju u trajanju od sat vremena. Prisutan je bio i legendarni agent Žorž Mendeš, ali navodno samo kao posmatrač. Glavni junak priče bio je - trener.

Murinjo, trenutno na klupi Benfike sa ugovorom do 2027. godine, nije odbio mogućnost povratka u Madrid. Ali nije ni rekao "da". Umesto toga, izneo je deset uslova — i dodao da o njima nema pregovora. "Paket aranžman". Odnosno "Pristanite na sve, ili nema ništa".



Deset zapovesti po Murinju



Krenimo redom. Prvo: dvogodišnji ugovor. Ne višegodišni, ne kratkoročni — tačno dve sezone, dovoljno da nešto izgradi, a ne da bude samo privremeni lepak za izlomljenu sezonu.

Drugo: potpuna kontrola nad ekipom, bez mešanja Pereza ili ikog drugog u odluke o sastavu.



Treće, i to već španski mediji opisuju kao "dinamit": sedam igrača mora da ode pre nego Murinjo dođe u klub. Među imenovanima nalaze se David Alaba, Dani Karvahal i Fran Gonzalez. "Posebni" nije tek tako ispostavio lista želja, to je preduslov da uopšte počne da radi.

Četvrto: komunikacija sa štampom biće samo o "ključnim pitanjima". Žoze ne želi opet da bude glasnogovornik kluba u teškim trenucima. Pamti on dobro šta ga je to koštalo u prvom mandatu, kad je godinama sam branio Real u ratu sa Barselonom i La Ligom.





: ceo trenerski štab dovodi iz Benfike.

Šesto: Alvaro Arbeloa ostaje u stručnom štabu; to je Perezova koncesija koju Murinjo prihvata.

Sedmo, i možda finansijski najinteresantnije: odlazak kondicionog trenera Antonija Pintosa, koga direktno povezuje sa rastom povreda u klubu ove sezone. Pintos je vraćen u Real u januaru, a stvari nisu postale bolje.



Osmo: dostupnost drugog lekarskog mišljenja, odnosno Murinjova prava da dovede u pitanje procene klupskih lekara.

Deveto: otkazivanje letnjih turneja po Sjedinjenim Državama i Aziji, koje Portugalac smatra štetnim po pripremni period. I...

Deseto: Florentino Perez kao jedini sagovornik sa "posebnim". DAkle, ne sportski direktor, ne savetnik Anas Lagrari, ne generalni direktor Hose Anhel Sančez. Samo Perez.

Žoze Murinjo i Kristijano Ronaldo u Real Madridu / Photo: JAIME REINA / AFP / Profimedia



Povratak u kuću koju je napustio na mala vrata

Murinjo je Real Madrid trenirao od 2010. do 2013. godine. Taj mandat danas izgleda poput uzbudljivog, ali iscrpljujućeg romana — osvojena je i La Liga, i Kup kralja i Superkup Španije, plus nezaboravni ratovi sa Gvardiolinom Barselonom. Ali bile su tu i razne "klopke", unutrašnji sukobi, ona čuvena scena sa prstom u okuta Tita Viljanove, nesuglasice sa Kasiljasom, Ramosom...



Otišao je pod pritiskom, i to je očigledno ostavilo traga. Zato i sada, trinaest godina kasnije, Murinjo ne dolazi širom raširenih ruku, nasmejan, već ozbiljan i sa listom zahteva. Španski novinari javljaju da je pre ovih razgovora neformalno kontaktirao i "ljude iz svlačionice Reala, proveravajući atmosferu". Nije želeo da kupi mačku u džaku.

Perezov odgovor: "Razgovaraćemo"



Florentino Perez, po svemu sudeći, nije rekao ni "da", ni "ne". Murinjovom kampu je poručeno da će razgovori biti nastavljeni, i to je rečeno bez direktnog pristanka na tražene uslove. Izveštaji navode da je to izazvalo izvesno razočaranje u Murinjovom okruženju, budući da je Portugalac očekivao konkretniji odgovor.







Sad je lopta na strani najmoćnijeg predsednika u istoriji evropskog fudbala. Florentino Perez navikao je da on postavlja uslove, ne sagovornik. Ovog letoa, po prvi put posle mnogo vremena, neko mu je uručio listu i rekao: potpiši ili doviđenja.

