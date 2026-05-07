HRVAT ŠOKIRAO NOVAKA ĐOKOVIĆA U RIMU! Ko je ovome mogao da se nada?

07. 05. 2026. u 13:44

Novak Đoković je na turniru iz ATP masters serije 1000 u Rimu danas doživeo nešto potpuno neočekivano.

Photo: Shelley Lipton/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Slobodan je srpski teniser bio na početku nadmetanja, pa je najpre sinoć, a onda, zbog kiše, danas pratio - ko će mu biti rival u drugom kolu.

O tome je odlučivao meč između apsolutnog favorita, Mađara Martona Fučoviča, i Hrvata Dina Prižmića.

I, iako je mađarski teniser relativno rano napravio brejk u ovom duelu, njegov hrvatski rival je, kao tek 79. na ATP listi, najpre tri puta "oduzeo servis" suparniku u uvodnoj deonici, a potom, u današnjem nastavku susreta, stigao do pobede od 6:4, 6:3 kojom je zakazao megdan sa najboljim teniserom svih vremena.

Pritom, protiv 57. tenisera sveta Hrvat je izdržao i maratonski sedmi gem u kome je spasavao brejk-loptu, a onda uspeo da iskoristi svoju takvu priliku u narednom segmentu igre i zakorači ka podvigu.

Prižmić, inače, kao glavnu objavu na svojoj Instagram stranici drži već skoro dve i po godine pozdrav sa Novakom Đokovićem, sa kojim je igrao na Rod Lejver areni, na Australijan openu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taj grend slem duel iz januara 2024. bio je njihov jedini dosadašnji, a Novak je pritom izgubio set od Prižmića, a pobedio ga sa 3:1 (6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4).

Podsetimo, Đoković je šest puta osvajao titulu u "večnom gradu" i isto toliko puta poražen u odlučujućem meču za titulu.

Poslednji pehar u Rimu podigao je 2022. kada je u finalu savladao Stefanosa Cicipasa u dva seta.

Prošle godine nije učestovao na turniru u prestonici Italije.

