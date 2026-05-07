CRNE PROGNOZE VUČIĆA: Ako se ovo desi, imaćemo ponovo glad u svetu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić rekao je danas, prisustvujući ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe" - sektor 2 i sektor 3, da ako nafta bude preko 125 dolara po barelu, imaćemo ponovo glad u svetu.

Foto: Tanjug

- Sukob u Ukrajini i na Bliskom Istoku, posledice su dugoročne, to što ljudi u Srbiji ne osećaju, ne osećaju u ovom trenutku, ali plaćamo veliku cenu mi i naši građani.

- Dovešće ne na rub siromaštva nego duboko u siromaštvo. Ko se obogatio? Američke naftne kompanije i Britiš petroleum. Pre izbijanja sukoba 72 dolara smo imali cenu, pre samo dva meseca. I posle toga je krenuo sukob. Pogledajte, ponekad malo padne ali se opet onda vrati i drži se. Na preko 125 dolara imali bismo ponovo glad u svetu. Samo da to ljudi imaju u vidu.

Stvarno se bori Ursula fon der Lajen i Evropska komisija, dodao je Vučić.

BONUS VIDEO: