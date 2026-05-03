Helikopter pao u centar grada: Masa ljudi u teškom stanju
U okrugu Muang u provinciji Samut Prakan, u centralnom delu Tajlanda, jutros srušio se helikopter, a prema prvim izveštajima povređen je veći broj ljudi.
Lokalni Centar za hitne intervencije primio je oko 9.10 časova izveštaj o padu helikoptera nepoznatog vlasnika u oblasti iza poštanskog biroa u administrativnoj jedinici Tambon Taj Ban, prenosi dnevnik "Bangkok post".
U prvim izveštajima sa mesta nesreće potvrđeno je da je više ljudi povređeno, ali za sada se ne zna tačan broj povređenih niti težina njihovih povreda.
Timovi hitne medicinske pomoći odmah su se zaputili na lice mesta kako bi pomogli povređenima i prevezli ih u obližnje bolnice. Spasioci i nadležne vlasti su blokirali područje radi bezbednosti i sprovode detaljan pregled mesta nesreće, a u toku je istraga kako bi se utvrdilo ko je vlasnik helikoptera i uzrok nesreće.
(Tanjug)
