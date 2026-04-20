Primirje ističe za par sati Američka vojska tvrdi: Preusmerili smo 27 brodova od blokade Irana
VOJSKA SAD je od početka blokade iranskih luka u vezi sa Ormuskim moreuzom izdala naređenje za 27 brodova da se okrenu ili vrate u iransku luku, saopštila je danas Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM).
-Od početka blokade brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, američke snage su izdale naređenje za 27 brodova da se okrenu ili vrate u iransku luku, navodi se u objavi CENTCOM-a na platformi X.
Brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz je danas uglavnom ostao u zastoju, sa samo tri plovila koja su prešla vitalni plovni put, prema podacima kompanije Kpler, koja se bavi pomorskim podacima.
Prijavljeno je da je oko dvadesetak brodova prešlo moreuz u subotu nakon što je Iran proglasio da je moreuz otvoren za komercijalnu plovidbu.
Međutim, saobraćaj je ponovo usporen nakon što je Iran promenio kurs i rekao da će sprovesti "strogu kontrolu" nad moreuzom kao odgovor na američku blokadu iranskih luka.
Trenutna situacija
Glavni plovni put kroz Persijski zaliv prolazi između ostrva Lark i Kešm, sa izlazom južno od Larka.
Nekoliko sati do kraja primirja ova ruta je bezbedna za plovila ali je potrebna dozvola Irana za prolaz.
Tanjug
