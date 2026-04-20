Svet

Primirje ističe za par sati Američka vojska tvrdi: Preusmerili smo 27 brodova od blokade Irana

Predrag Stojković

20. 04. 2026. u 19:05

VOJSKA SAD je od početka blokade iranskih luka u vezi sa Ormuskim moreuzom izdala naređenje za 27 brodova da se okrenu ili vrate u iransku luku, saopštila je danas Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM).

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Mark Peña/Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Apprentice Cesar Nungaray/U.S. Navy

-Od početka blokade brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, američke snage su izdale naređenje za 27 brodova da se okrenu ili vrate u iransku luku, navodi se u objavi CENTCOM-a na platformi X.

Brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz je danas uglavnom ostao u zastoju, sa samo tri plovila koja su prešla vitalni plovni put, prema podacima kompanije Kpler, koja se bavi pomorskim podacima.

Prijavljeno je da je oko dvadesetak brodova prešlo moreuz u subotu nakon što je Iran proglasio da je moreuz otvoren za komercijalnu plovidbu.

Međutim, saobraćaj je ponovo usporen nakon što je Iran promenio kurs i rekao da će sprovesti "strogu kontrolu" nad moreuzom kao odgovor na američku blokadu iranskih luka.

Trenutna situacija

Glavni plovni put kroz Persijski zaliv prolazi između ostrva Lark i Kešm, sa izlazom južno od Larka.

Nekoliko sati do kraja primirja ova ruta je bezbedna za plovila ali je potrebna dozvola Irana za prolaz.

Tanjug

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
