Primirje ističe za par sati Američka vojska tvrdi: Preusmerili smo 27 brodova od blokade Irana

VOJSKA SAD je od početka blokade iranskih luka u vezi sa Ormuskim moreuzom izdala naređenje za 27 brodova da se okrenu ili vrate u iransku luku, saopštila je danas Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM).

Brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz je danas uglavnom ostao u zastoju, sa samo tri plovila koja su prešla vitalni plovni put, prema podacima kompanije Kpler, koja se bavi pomorskim podacima.

Prijavljeno je da je oko dvadesetak brodova prešlo moreuz u subotu nakon što je Iran proglasio da je moreuz otvoren za komercijalnu plovidbu.

Međutim, saobraćaj je ponovo usporen nakon što je Iran promenio kurs i rekao da će sprovesti "strogu kontrolu" nad moreuzom kao odgovor na američku blokadu iranskih luka.

Trenutna situacija

Glavni plovni put kroz Persijski zaliv prolazi između ostrva Lark i Kešm, sa izlazom južno od Larka.

Nekoliko sati do kraja primirja ova ruta je bezbedna za plovila ali je potrebna dozvola Irana za prolaz.

Tanjug

