Fudbal

ODE BLAGOJEVIĆ IZ HUMSKE! Evo ko će biti novi trener Partizana

Новости онлине

05. 06. 2026. u 10:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAPETO je u Humskoj, i te kako!

ОДЕ БЛАГОЈЕВИЋ ИЗ ХУМСКЕ! Ево ко ће бити нови тренер Партизана

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Sve je izvesnije da će Srđan Blagojević ponovo napustiti klupu Partizana. Dat je rok od 24 časa ruskom prvoligašu Akronu da reši situaciju oko isplate određenog obeštećenja za usluge Srđana Blagojevića, kako bi Partizan dao zeleno svetlo svom treneru da promeni sredinu.

Prema saznanjima portala ,,Mocart Sport“, Akron će isplatiti iznos od nekoliko stotina hiljada evra za Blagojevićev transfer, sve tri strane su veoma zainteresovane da se posao brzo završi.

Čeka se zvaničan dopis iz Rusije i da se priča privede kraju, jer, "parni valjak“ hitno mora da pronađe zamenu za Srđana Blagojevića, a u Humskoj najviše gledaju ka Žarku Lazetiću. 

Credit: Eibner-Pressefoto/Thomas Hess / imago sportfotodienst / Profimedia

 

Najveći teret je na leđima generalnog direktora Partizana Danka Lazovića, koji trenutno obavlja glavne poslove u sportskom sektoru dok se ne dovede sportski direktor, što bi trebalo uskoro da se desi.

Žarko Lazetić je sa Makabijem osvojio šampionsku titulu i Superkup Izraela. Početkom 2026. godine napustio je izraelskog velikana zbog delikatne situacije i problema sa tamošnjim navijačima.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISO standardi nisu samo „sertifikat na zidu“: Održan stručni skup o sinergiji upravljanja i interne revizije

ISO standardi nisu samo „sertifikat na zidu“: Održan stručni skup o sinergiji upravljanja i interne revizije