ODE BLAGOJEVIĆ IZ HUMSKE! Evo ko će biti novi trener Partizana
NAPETO je u Humskoj, i te kako!
Sve je izvesnije da će Srđan Blagojević ponovo napustiti klupu Partizana. Dat je rok od 24 časa ruskom prvoligašu Akronu da reši situaciju oko isplate određenog obeštećenja za usluge Srđana Blagojevića, kako bi Partizan dao zeleno svetlo svom treneru da promeni sredinu.
Prema saznanjima portala ,,Mocart Sport“, Akron će isplatiti iznos od nekoliko stotina hiljada evra za Blagojevićev transfer, sve tri strane su veoma zainteresovane da se posao brzo završi.
Čeka se zvaničan dopis iz Rusije i da se priča privede kraju, jer, "parni valjak“ hitno mora da pronađe zamenu za Srđana Blagojevića, a u Humskoj najviše gledaju ka Žarku Lazetiću.
Najveći teret je na leđima generalnog direktora Partizana Danka Lazovića, koji trenutno obavlja glavne poslove u sportskom sektoru dok se ne dovede sportski direktor, što bi trebalo uskoro da se desi.
Žarko Lazetić je sa Makabijem osvojio šampionsku titulu i Superkup Izraela. Početkom 2026. godine napustio je izraelskog velikana zbog delikatne situacije i problema sa tamošnjim navijačima.
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