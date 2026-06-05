Politika

RUSIJA SE HITNO OGLASILA O SRBIJI: Peskov komentarisao odnos Moskve i Beograda

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05. 06. 2026. u 11:49

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RUSIJA i Srbija imaju partnerstvo koje omogućava Moskvi i Beogradu da razgovaraju o najhitnijim pitanjima, ali Srbija bira svoj put razvoja, izjavio je Dmitrij Peskov, portparol ruskog lidera.

РУСИЈА СЕ ХИТНО ОГЛАСИЛА О СРБИЈИ: Песков коментарисао однос Москве и Београда

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Da, imamo poseban istorijski odnos sa Srbima, poseban etnički odnos, poseban odnos zasnovan na veri, ali oni su nezavisna zemlja koja bira svoj put razvoja, suočava se sa svojim teškoćama i samostalno odgovara na izazove sa kojima se suočava. Druga stvar je što je Srbija zemlja sa kojom imamo istinsko partnerstvo. I to partnerstvo nam omogućava da razgovaramo o najhitnijim pitanjima - rekao je Peskov u intervjuu za „Izvestija“ na marginama SPIEF-a, prenosi RIA Novosti.

Sanktpeterburški međunarodni ekonomski forum održava se od 3. do 6. juna ove godine.

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