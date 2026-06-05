RUSIJA i Srbija imaju partnerstvo koje omogućava Moskvi i Beogradu da razgovaraju o najhitnijim pitanjima, ali Srbija bira svoj put razvoja, izjavio je Dmitrij Peskov, portparol ruskog lidera.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Da, imamo poseban istorijski odnos sa Srbima, poseban etnički odnos, poseban odnos zasnovan na veri, ali oni su nezavisna zemlja koja bira svoj put razvoja, suočava se sa svojim teškoćama i samostalno odgovara na izazove sa kojima se suočava. Druga stvar je što je Srbija zemlja sa kojom imamo istinsko partnerstvo. I to partnerstvo nam omogućava da razgovaramo o najhitnijim pitanjima - rekao je Peskov u intervjuu za „Izvestija“ na marginama SPIEF-a, prenosi RIA Novosti.

Sanktpeterburški međunarodni ekonomski forum održava se od 3. do 6. juna ove godine.