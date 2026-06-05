PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje Samitu EU-Zapadni Balkan u Tivtu. Vučić se u Tivtu sastao sa brojnim evropskim liderima, a i tokom dana imaće brojne susrete.

Foto: printskrin

Vučić sa Tuskom

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Republike Poljske Donaldom Tuskom.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Srdačan susret sa Donaldom Tuskom i razmena mišljenja o evropskom putu Srbije, procesu proširenja Evropske unije i mogućnostima za dalje unapređenje bilateralne saradnje Srbije i Poljske. Ponovio sam posvećenost naše zemlje ubrzanju sprovođenja reformi i odgovornom radu na svom evropskom putu, uz uverenje da je politika proširenja jedan od ključnih instrumenata za očuvanje stabilnosti, bezbednosti i prosperiteta čitavog evropskog kontinenta. Razmotrili smo mogućnosti jačanja ekonomskih veza, trgovinske razmene i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, uz ocenu da odnosi naših dveju zemalja imaju značajan potencijal za dalje unapređenje - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.

Makron nahvalio Vučića i Srbiju

Predsednik Francuske Emanuel Makron oglasio za srpske medije i istakao da Srbija napreduje i da predsenik Vučić radi odlične stvari za Srbiju, kao i da treba da EU napravi iskorak otvaranjem novih klastera. Više o tome OVDE

Izjava Vučića novinarima pre dolaska na samit

- Imali smo dobre razgovore. Predsednik Makron, kancelar Merc, Fon der Lajen, Košta – imali smo veoma produktivne i odlične razgovore. Nisam nikada tako euforičan, verujem da ćemo videti napredak Srbije na evropskom putu i imamo mnogo toga da radimo.

- Ono o čemu je govorio Makron jeste da svi primećuju da je Srbija postala, u svakom smislu i proporcionalno svojoj veličini, najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana, prvi put u istoriji. Veoma sam srećan zbog toga.

- Mi smo ovde došli da obavimo važan posao, da razgovaramo sa Evropljanima, i sinoć sam imao veoma bitne bilateralne razgovore, od Radeva do češkog premijera Babiša. Jutros sam sa Ficom imao dug i ozbiljan razgovor.

- Tek me čekaju razgovori sa poljskim premijerom, irskim premijerom, holandskim premijerom i austrijskim kancelarom. Dugo sam razgovarao sa Ramom sinoć, sa svim ljudima iz okruženja, čak i sa Plenkovićem.

- Za mene je uvek najvažnije kako da dovedemo investicije, kako da se borimo za interese građana Srbije, da ljudi vide da radimo u njihovom interesu i da radimo dobro.

- Makron je bolji političar od mene. On je predstavnik velike zemlje i to mnogo radi bolje od mene.

- Ne može niko da uvredi i ne može niko da sruši činjenice. Kada govorite o činjenicama, izgradili smo preko 630 kilometara auto-puteva, više brzih pruga nego ikada ranije. Naša zemlja napreduje brže. To su stvari koje ne možete da srušite.

- I ovde, kada su vodili kampanju protiv momaka, ti momci im nisu smetali kada su dolazili da pomažu u gašenju požara. Baš ti momci su im pomagali ovde u tivatskoj opštini u gašenju požara na Luštici. Tada su bili divni momci.

- Imali smo rast od 3,2 odsto u drugom kvartalu. Nadam se da možemo to da očuvamo. Pojačali smo izdavanje građevinskih dozvola i to će se videti u drugoj polovini godine.

- Uvek ima prostora za napredak. Odnosi nisu sjajni, imao bih ja šta da kažem, ali verujem da će biti prostora za napredak.

Na pitanje da li će uprkos nelagodama prijateljska ruka biti ispružena Crnoj Gori, Vučić kaže:

- Nema sumnje, ljudi u CG su naše sestre i braća, može neko da piše šta hoće po zidovima, na tarabama svašta piše, ali se niko ne zaleće. Ovde živi bratski narod i naš odnos će uvek biti takav. Sinoć sam razgovarao sa pripadnicima bezbednosnih službi, naš bratski narod je dobrodošao u Srbiji. A to što su neki pokušali da naprave za sebe napadima na Srbiju, da sebi podignu značaj, to govori o njima i nimalo o nama.

- Samo Bugarska je niže zadužena od nas, u širem regionu. Mi smo duplo manje zaduženi od evropskog proseka. U martu prvi put u istoriji smo imali najviše plate u regionu, od Drugog svetskog rata na ovamo.

- Za srpski narod u CG, hvala svim ljudima, dobio sam nikada više poruka. Beskrajno im hvala na porukama dobrodošlice i istinskog gostoprimstva, uvek ćemo biti braća.

Na pitanje crnogorskih medija da li se oseća bezbedno, kaže da je čovek bezbedan i slobodan onoliko koliko mu je slobodan duh.

- A moj duh je apsolutno najslobodniji, niko mi na svetu ne šalje mejl i kaćže oov ti je politika, sam donosim odluke, predstavljam slobodnu i suverenu zemlju, što znač ida sam najslobodniji na svetu.

Na pitanje da li mu veruju ljudi iz EU, kaže da moraju njih da pitaju.

Vučić se oglasio nakon zajedničkog sastanka sa evropskim liderima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom na Samitu EU–Zapadni Balkan u Tivtu.

Foto: Predsedništvo

- Važan sastanak sa @ursulavonderleyen, @antoniocosta.euco, @emmanuelmacron i @bundeskanzler o evropskoj budućnosti Srbije, procesu proširenja Evropske unije i koracima koje preduzimamo u okviru naše reformske agende.

Foto: Predsedništvo

- Govorio sam o aktivnostima koje Srbija sprovodi u cilju ispunjavanja obaveza iz pristupnog procesa, uključujući reforme u oblasti vladavine prava, izbornog zakonodavstva i primenu preporuka relevantnih evropskih institucija. Istakao sam da će Srbija ispuniti sve preporuke Venecijanske komisije, u skladu sa evropskim standardima.

- Razmotrili smo i prilike u regionu i Evropi. Naglasio sam važnost mira, stabilnosti i saradnje za svaki dalji napredak, kao i značaj očuvanja kredibilne politike proširenja i jasne evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana.

Foto: Predsedništvo

- Izrazio sam očekivanje da Evropska unija predstavi i unapredi novu metodologiju proširenja, koja dodatno osnažuje proces evropskih integracija kandidata - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

Vučić na zajedničkom sastanku sa Fon der Lajen, Koštom, Makronom i Mercom u Tivtu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom u okviru zajedničkog sastanka u Tivtu.

Tokom dana planirani su i sastanci sa kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita.

Vučić sa Ficom

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom.

- Srdačan i prijateljski razgovor sa Robertom Ficom o evropskoj budućnosti Srbije, trenutnoj dinamici i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, regionalnim izazovima i daljem unapređenju saradnje naših zemalja. Razmenili smo mišljenja i o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Evropi i regionu, snažnijoj političkoj saradnji i potencijalma za povećanje trgovinske razmene i snažnije povezivanje privreda Srbije i Slovačke. Izrazio sam zahvalnost Slovačkoj na podršci evropskom putu Srbije i sprovođenju reformi, kao i na njenom čvrstom i principijelnom stavu kada je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje -objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.