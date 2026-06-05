VELIKA EKSPLOZIJA KOD NAFTNOG TERMINALA: Opkoljeno područje, aktiviran plan "crvena intervencija", dima iznad Konstance (VIDEO)

U RUMUNSKOJ luci Konstanca u toku je uzbuna, gde je prijavljena eksplozija morskog drona.

Foto: Printskrin Iks/@nexta_tv

Vlasti su aktivirale plan "Crvena intervencija", a prema prvim informacijama, nema žrtava, prenosi rumunski portal "Digi 24".

Kako je navedeno, premijer Rumunije je obavešten i planirano je da nakon sednice Vlade ode u Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Istovremeno, predsednik Rumunije Nikušor Dan je takođe obavešten o incidentu dok je bio u avionu kojim leti u Crnu Goru na samit EU-Zapadni Balkan.

"Digi 24" navodi da je dron, verovatno ukrajinskog porekla, bio u blizini naftnog terminala.

Područje je izolovano od ranih jutarnjih sati, a ekipe policije i žandarmerije su na licu mesta.

💥 Powerful explosion reported near Romania’s Port of Constanța



According to preliminary reports, a naval drone may have exploded in the area.



Authorities have cordoned off the site, and the circumstances of the incident are being investigated. pic.twitter.com/0NWEqKgvu2 — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

Objekat je primećen jutros oko 5.00 časova, u oblasti gde se nalazi sedište Rumunske agencije za spasavanje ljudskih života na moru.

O dronă a explodat în Portul Constanța, lângă dana Oil Terminal pic.twitter.com/wgcQnyXCzi — Jurnalul (@JurnalulN) June 5, 2026

(Tanjug)

BONUS VIDEO: