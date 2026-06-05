VELIKA EKSPLOZIJA KOD NAFTNOG TERMINALA: Opkoljeno područje, aktiviran plan "crvena intervencija", dima iznad Konstance (VIDEO)
U RUMUNSKOJ luci Konstanca u toku je uzbuna, gde je prijavljena eksplozija morskog drona.
Vlasti su aktivirale plan "Crvena intervencija", a prema prvim informacijama, nema žrtava, prenosi rumunski portal "Digi 24".
Kako je navedeno, premijer Rumunije je obavešten i planirano je da nakon sednice Vlade ode u Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Istovremeno, predsednik Rumunije Nikušor Dan je takođe obavešten o incidentu dok je bio u avionu kojim leti u Crnu Goru na samit EU-Zapadni Balkan.
"Digi 24" navodi da je dron, verovatno ukrajinskog porekla, bio u blizini naftnog terminala.
Područje je izolovano od ranih jutarnjih sati, a ekipe policije i žandarmerije su na licu mesta.
Objekat je primećen jutros oko 5.00 časova, u oblasti gde se nalazi sedište Rumunske agencije za spasavanje ljudskih života na moru.
(Tanjug)
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