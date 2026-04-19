Svet

Tigar iskočio iz arene ka publici: Drama u cirkusu (Video)

Ana Đokić

19. 04. 2026. u 20:26

ISTRAŽNI organi Ruske Federacije saopštili su danas da je pokrenuta istraga nakon navoda da je tigar tokom cirkuske predstave iskočio iz arene ka publici u Rostovu na Donu, a prema dostupnim informacijama, povređenih nema.

Foto: Gerard Lacz / Shutterstock Editorial / Profimedia

Istraga je organizovana nakon medijskih izveštaja o incidentu koji se dogodio u Vorošilovskom okrugu grada, saopštila je pres-služba Istražnog komiteta Rusije za Rostovsku oblast, preneo je ruski Interfaks.

Kako se navodi, tokom predstave tigar je iskočio iz arene u pravcu gledalaca, ali niko od posetilaca nije povređen, a životinja je odmah uhvaćena i vraćena u kavez.

Proveru sprovodi i tužilaštvo Rostovske oblasti, koje je saopštilo da se incident dogodio tokom nastupa umetnika putujućeg cirkusa sa divljim životinjama.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
