Tigar iskočio iz arene ka publici: Drama u cirkusu (Video)

ISTRAŽNI organi Ruske Federacije saopštili su danas da je pokrenuta istraga nakon navoda da je tigar tokom cirkuske predstave iskočio iz arene ka publici u Rostovu na Donu, a prema dostupnim informacijama, povređenih nema.

Istraga je organizovana nakon medijskih izveštaja o incidentu koji se dogodio u Vorošilovskom okrugu grada, saopštila je pres-služba Istražnog komiteta Rusije za Rostovsku oblast, preneo je ruski Interfaks.

Tiger jumped into the audience during a performance:



In Rostov the animal was frightened by a falling net, so it jumped over it and ran into the spectator seats.



Panic broke out, and spectators were evacuated.



Preliminary reports indicate that no one was injured. pic.twitter.com/LukbOzWpsX — Russian Market (@runews) April 19, 2026

Kako se navodi, tokom predstave tigar je iskočio iz arene u pravcu gledalaca, ali niko od posetilaca nije povređen, a životinja je odmah uhvaćena i vraćena u kavez.

Proveru sprovodi i tužilaštvo Rostovske oblasti, koje je saopštilo da se incident dogodio tokom nastupa umetnika putujućeg cirkusa sa divljim životinjama.

(Tanjug)

