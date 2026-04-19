Tigar iskočio iz arene ka publici: Drama u cirkusu (Video)
ISTRAŽNI organi Ruske Federacije saopštili su danas da je pokrenuta istraga nakon navoda da je tigar tokom cirkuske predstave iskočio iz arene ka publici u Rostovu na Donu, a prema dostupnim informacijama, povređenih nema.
Istraga je organizovana nakon medijskih izveštaja o incidentu koji se dogodio u Vorošilovskom okrugu grada, saopštila je pres-služba Istražnog komiteta Rusije za Rostovsku oblast, preneo je ruski Interfaks.
Kako se navodi, tokom predstave tigar je iskočio iz arene u pravcu gledalaca, ali niko od posetilaca nije povređen, a životinja je odmah uhvaćena i vraćena u kavez.
Proveru sprovodi i tužilaštvo Rostovske oblasti, koje je saopštilo da se incident dogodio tokom nastupa umetnika putujućeg cirkusa sa divljim životinjama.
(Tanjug)
