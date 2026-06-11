"MI SMO NAŠ POSAO ZAVRŠILI" Đedović o NIS: Sada je sve u rukama ruske i mađarske strane (VIDEO)

SRBIJA je završila svoj deo posla u vezi sa NIS-om, a sada je sve na dogovoru ruske i mađarske strane i odobrenju američke administracije, izjavila je ministarka rudarstva i energetike, Dubravka Đedović Handanović, istakavši da je država kroz pregovore obezbedila mogućnost da poveća svoj udeo u kompaniji za dodatnih pet odsto.

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Ministarka je rekla da je Srbija u pregovorima o NIS-u zaštitila svoje interese, a sad je sve na dogovoru ruske i mađarske strane.

- Mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strane, odnosno da oni postignu sporazum o odlasku ruskog vlasništva i da to američka administracija i odobri. Mi smo vodili intenzivne i teške pregovore sa mađarskim "Molom", pre svega da bi našu, srpsku poziciju u Naftnoj industriji Srbije (NIS) poboljšali. I to smo uspeli. Ukoliko do transakcije dođe i ona bude odobrena od američke administracije, Srbija dobija dodatnih pet posto učešća u NIS-u, što je veoma važno sa aspekta donošenja važnih odluka za kompaniju, ali i blokiranje odluka koje nisu u interesu naše zemlje - istakla je Đedović Handanović i dodala:

- Takođe, naši članovi, predstavnici Srbije u odboru direktora NIS-a dobijaju veća ovlašćenja u smislu da mogu da podrže odluke koje su pre svega u interesu Republike Srbije, a da budu protiv onih, odnosno, da blokiraju odluke koje to nisu.

Govoreći o rafineriji u Pančevu, ministarka je istakla važnost rada naše rafinerije.

- Veoma je važan, i o tome smo dugo razgovarali, budući rad rafinerije u Pančevu, a to je da se mi osiguramo da ona radi u kapacitetima, barem onolikim kolike je NIS imao u prošlosti, i to u najboljim godinama svog rada, a da se naše tržište naftnih derivata zadovoljava pre svega radom rafinerije u Pančevu. Videli smo koliko je značajan rad rafinerije u Pančevu, pre svega u momentima krize kao što je ova poslednja koja se događa usled konflikta na Bliskom istoku, gde imamo velika povećanja cena sirove nafte i naftnih derivata, koliko smo oslanjajući se na našu rafineriju u Pančevu mogli da osiguramo stabilnost snadbevanja, ali i da cene nadgledamo, da one budu prihvatljive za naše građane - kazala je Đedović Handanović.

Na kraju je navela da su pregovori bili teški i dugi, ali da narod to nije osetio.

- I sve to nije jednostavno. Zato je važno da mi našu poziciju zaštitimo što bolje, u čemu smo i uspeli. Podsećam, nije bilo nestašica, nije bilo naglih skokova cena, građani nisu osetili probleme sa kojima se suočavamo već 18 meseci kada su u pitanju izazovi oko NIS-a - zaključila je ministarka.

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