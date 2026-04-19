Brutalno poređenje: Jedan tenk prošao kroz pakao džungle – ostali se zaglavili u blatu!
ZAPADNI tenkovi tokom malezijskih testiranja 2000-ih godina nisu uspeli da prođu zahtevne uslove džungle, za razliku od ruskog tenka T-90S, saopštili su iz državne korporacije „Rosteh“ uoči međunarodne izložbe odbrambene industrije DSA 2026 u Maleziji.
Prema navodima kompanije, ni francuski Leclerc, ni američki Abrams, niti nemački Leopard nisu završili marševe u džungli. Kako ističu, veća masa i složeniji pogonski sistemi ovih tenkova mogu predstavljati izazov u uslovima ograničene infrastrukture, kakva je tipična za tropske i udaljene regione.
-Optimalna upotreba ovih sistema često podrazumeva razvijenu mrežu održavanja, uključujući specijalizovane remontne baze sa fabričkom opremom, što nije uvek dostupno u realnim borbenim uslovima, navode u „Rostehu“.
Ipak, u kompaniji naglašavaju da to ne znači da su strani tenkovi slabiji u opštem smislu, već da ukazuje na različite koncepte njihove upotrebe. „Svaki proizvođač razvija svoja vozila u skladu sa potrebama nacionalnih oružanih snaga i specifičnostima mogućih ratišta“, dodaju.
U „Rostehu“ ističu da poštuju tehnološka dostignuća zapadnih proizvođača, ali naglašavaju da rezultati testiranja u Maleziji pokazuju razlike u pristupu razvoju i eksploataciji oklopne tehnike.
(sputnikportal.rs)
