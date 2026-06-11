VATRENO NA KRIMU: Ukrajina "odsekla" poluostrvo, mostovi sravnjeni - eksplozije i požari na vojnim i infrastrukturnim lokacijama

U NOĆNOM napadu dronovima izbio je požar u rafineriji nafte Afipski u ruskom Krasnodarskom kraju, strateškom energetskom pogonu koji je od početka rata česta meta napada.

Foto: Printskrin/X/user avatar Rock - NA-FO Raccoon

Istovremeno, snažne eksplozije i požari zabeleženi su na vojnim i infrastrukturnim lokacijama širom Krima, piše Kijev independent.

Prema navodima lokalnih vlasti u Krasnodaru, požar u rafineriji izazvali su delovi oborenih dronova. Krhotine su pale i na stambeno područje, pri čemu su oštećeni gasovod i nekoliko kuća, a tri osobe su povređene.

Rafinerija Afipski, smeštena dvadesetak kilometara jugozapadno od Krasnodara, jedno je od najvećih ruskih postrojenja za preradu nafte. Godišnje preradi oko 6,25 miliona tona sirove nafte i proizvodi benzin, dizel i mazut.

PANIC ‼️



A series of bridges supporting russian logistics in and out of Crimea were attacked.



7 attacks, including two on the Chongar bridge, have been recorded.



Crimea is being isolated. Soon, Putin will lose effective control of it.



Nothing the bitch can do about it! pic.twitter.com/43MXkygB4c — Rock - NA-FO Raccoon (@NAAF0Racoon) June 11, 2026

Pogoni su prošle godine prošli kroz veliku modernizaciju vrednu 2,6 milijardi dolara, a zbog uloge u snabdevanju ruske vojske i privrede ove godine je napadnuta već dva puta (u januaru i martu), nakon niza udara tokom prošle godine. Požar je, prema tvrdnjama lokalnih službi, ugašen rano ujutru.

Nezavisni mediji u Rusiji ističu da su u samom Krasnodaru oštećene zgrade koje se nalaze u neposrednoj blizini fabrika vojne industrije (Kaskad i Saturn) i blizu vojnog aerodroma Krasnodar-Centralni.

Eksplozije na Krimu i presecanje poluostrva

Bilo je vatreno i na Krimu, gde su uzbune za vazdušnu opasnost trajale satima. Lokalni izvori javljaju o požarima i eksplozijama u Sevastopolju (oko zaliva Kozača, Komišova i Strilecka, gde se nalaze vojni objekti) i u Simferopolju.

Protivvazdušna odbrana bila je aktivna i kod Armjanska, a prema lokalnim Telegram kanalima, dronovi su oštetili drumski most na ulazu u Krasnoperekopsk, zapalivši nekoliko kamiona. Tamošnji izvori napominju da na kopnenim prilazima poluostrvu verovatno više nema potpuno čitavih mostova.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je njihova protivvazdušna odbrana tokom noći presrela i uništila čak 330 ukrajinskih dronova iznad niza regiona, uključujući Brjansk, Kursk, Belgorod i šire moskovsko područje.

Zbog ove masovne pretnje ruska agencija za civilno vazduhoplovstvo uvela je privremena ograničenja na rad aerodroma u Sočiju, Krasnodaru, Gelendžiku, Tambovu i moskovskom Žukovskom.

Hronična nestašica goriva potresa Rusiju i Krim

Sistemski ukrajinski udari na rusku naftnu infrastrukturu počeli su ozbiljno da uzimaju danak. Prema procenama nezavisnog ruskog medija 7x7, do sredine juna najmanje 25 ruskih regiona suočilo se sa nestašicom benzina i poremećajima u snabdevanju.

Ako se uračunaju i izgubljene teritorije Ukrajine (Krim, Lugansk, Donjeck, Herson i Zaporožje), taj broj raste na 31 region, a u Krasnodarskom kraju neke benzinske pumpe već se zatvaraju.

Na Krimu situacija je još gora, a cene goriva su divlje skočile.

Litar benzina AI-95 tamo dostiže skoro 90 rubalja, dok je u Moskvi 75 rubalja, a preprodavci na crnom tržištu nude gorivo po cenama i do 50 odsto višim od zvaničnih.

Muškarac iz Jevpatorije snimio je video u kojem iskreno zahvaljuje ukrajinskoj vojsci što je stvorila ozbiljnu nestašicu goriva na poluostrvu

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