TEŽAK PORAZ ZA ZELENSKOG, PUTIN LIKUJE: Palo glavno utvrđenje ukrajinske vojske, panika na frontu
RUSIJA tvrdi da su njene trupe zauzele selo Ohrimovku u Harkovskoj oblasti Ukrajine, koja je bila jedno od glavnih utvrđenih područja ukrajinskih oružanih snaga na severoistoku regiona.
"Kao rezultat odlučnih dejstava jedinica Severne grupe snaga, uspostavljena je kontrola nad selom Ohrimovka", navodi se u izveštaju ruskog Ministarstva odbrane.
Prema saopštenju, zazimanje sela značajno proširuje bezbednosnu zonu koju je stvorila ruska vojska, prenosi RIA Novosti.
Zbog ruskih napada bez struje šest regiona Ukrajine
Zbog ruskih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine, deo potrošača u šest oblasti ostao je bez struje, dok je Zaporoška nuklearna elektrana izgubila spoljno napajanje i prešla na dizel-generatore, saopštili su ukrajinsko Ministarstvo energetike i kompanija Ukrenergo.
"Tokom vazdušne uzbune, Zaporoška nuklearna elektrana, koju je privremeno okupirala Rusija, izgubila je spoljno napajanje i prešla na napajanje iz dizel generatora. Trenutno, stanica je bez struje. Još jedan gubitak spoljnog napajanja u okupiranoj Zaporoškoj nuklearna elektrana predstavlja pretnju po nuklearnu i radijacionu bezbednost", naglasilo je Ministarstvo energetike Ukrajine, prenosi Suspilne.
Bez električne energije su ostali delovi Dnjepropetrovske, Donjecke, Zaporoške, Sumske, Harkovske i Hersonske oblasti.
Tehničke ekipe rade neprekidno na otklanjanju posledica, saopštio je Ukrenergo, državna kompanija koja upravlja elektroenergetskom mrežom Ukrajine.
U saopštenju se navodi da primena rasporeda isključivanja struje za sada nije predviđena, ali je upozorila da situacija u energetskom sistemu može da se promeni.
(Tanjug)
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