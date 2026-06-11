HLADAN TUŠ ZA EU: Kina povukla potez koji je šokirao Brisel
KINA je u kratkom roku otkazala dva planirana diplomatska sastanka sa Evropskom unijom u Pekingu, objavio je danas Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore u poznate sa slučajem.
Kako se navodi otkazani su ministarski dijalog o digitalnim pitanjima i sastanak na kojem bi učestvovao zamenik generalnog sekretara diplomatske službe EU, Olof Skug, prenosi Rojters.
Prema pisanju Fajnenšel tajms Evropska komisija je saopštila da će se sastanci verovatno održati u nekom kasnijem terminu.
- Angažovanje i dijalog između EU i Kine su u toku na više nivoa - saopštila je komisija.
Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova, Lin Đijan, rekao je na konferenciji za novinare, a na pitanje o pisanju Fajnenšel tajms, da Kina i EU održavaju komunikaciju o relevantnim dijalozima, prenosi Global tajms.
(Tanjug)
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