RAT na Bliskom istoku ušao je u 49. dan. Iako sve deluje mirnije nego prethodnih nedelja, u toku su manji okršaju Hezbolaha i Izraela na jugu Liabana i pretnje Huta da će blokirati moreuz Bab el-Mandeb.

Pregovori Irana i SAD iduće nedelje?

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana verovatno će biti održani pre petka, izjavila su danas dva pakistanska bezbednosna izvora.

Izvori su za Al Džaziru, pod uslovom anonimnosti, rekli da su do ovog zaključka došli na osnovu toga što su "dva američka teška transportna aviona, C-17 Gloubmasters, sletela u vazduhoplovnu bazu Nur Kan u Ravalpindiju", blizu pakistanskog glavnog grada, Islamabada.

Snimak pomorske komunikacije iranske mornarice u kojem ismevaju Trampa

Iranska ambasada u Južnoj Africi direktno je ismevala američkog predsednika Donalda Trampa u objavi na Iks-u, pozivajući se na viralni snimak pomorske komunikacije koji se pripisuje Korpusu garde islamske revolucije (IRGC), upozoravajući brodove da ne pokušavaju da prođu kroz strateški vodeni put.

- Idiote, mislio je na vašeg idiota predsednika, Trampa. Samo potražite 'idiot' na Guglu - razumećete ko je to - navela je ambasada u objavi na Iks-u.

Navodna radio komunikacija, emitovana na pomorskom kanalu 16, upozoravala je brodove da ne pokušavaju da prođu kroz strateški vodeni put bez dozvole iranskih snaga, prenosi iranska agencija Tasnim.

Huti prete blokadom moreuza Bab el- Mandeb

Zamenik ministra spoljnih poslova vlade proiranske jemenske militantne grupe Huta Husein el-Ezi upozorio je danas da bi Huti mogli da zatvore moreuz Bab el-Mandeb kod obale Jemena ukoliko američki predsednik Donald Tramp nastavi da ometa mir.

- Ako odlučimo da zatvorimo Bab el-Mandeb, onda će celo čovečanstvo biti potpuno nemoćni da ga otvori. Stoga je najbolje da Tramp i njegovi saučesnici odmah prekinu sve aktivnosti i politike koje ometaju mir i pokažu neophodno poštovanje prema našem narodu i naciji - objavio je na svom Iks nalogu Husein el-Ezi, prenosi Al Džazira.

Kamala Haris napala Benjamima Netanjahua

Bivša kandidatkinja Demokratske stranke na američkim predsedničkim izborima Kamala Haris optužila je premijera Izraela Benjamina Netanjahua da je uvukao predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u rat sa Iranom, preneli su danas američki mediji.

U govoru na događaju u Detroitu u američkoj saveznoj državi Mičigen, Kamala Haris je rekla da je Netanjahu uvukao Trampa u sukob sa Iranom nazivajući Trampovu administraciju "najkorumpiranijom u istoriji SAD", prenosi FOX News.

Bivša potpredsednica Sjedinjenih Američkih Država rekla je da je oružani sukob protiv Irana "rat koji američki narod ne želi".

- Tramp je iskoristio operaciju Epski bes kao loš pokušaj da odvrati pažnju od Epstinovih dosijea - ocenila je Harisova i nazvala Trampovu administraciju "najkorumpiranijom, najbezosećajnijom i najnesposobnijom administracijom u istoriji SAD". Ona je rekla da Tramp želi da se ponaša kao da je jak i da poruči da će upotrebiti silu američke vojske protiv bilo koga.

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu