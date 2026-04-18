NOVI mađarski premijer Peter Mađar neće tek tako dati Kijevu novac koji je namenjen Mađarskoj, pišu italijanski mediji, napominjući da Evropska komisija mora da vrši pritisak na njega da bi odobrio kredit Ukrajini.

Postavlja se pitanje ko će pre dobiti evropska sredstva: Mađar, novi premijer države-članice EU i NATO ili kijevski režim koji zavisi od pomoći Brisela.

Podsetimo, Budimpešta očekuje deblokadu 35 milijardi evra evropskih subvencija a Kijev kredit od 90 milijardi evra.

Mediji su ranije pisali, pozivajući se na izvore, da je Komisija postavila 27 uslova Budimpešti koje mora da ispuni da bi dobila taj novac.

Ovo pitanje je izuzetno važno za lidera Tise, jer je dobijanje sredstava EU bila jedna od predizbornih tačaka njegove stranke.

Prema pisanju medija, u Ukrajini se prerano raduju pobedi Mađara na parlamentarnim izborima.

(sputnikportal.rs)

