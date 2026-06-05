BRUKA I SRAMOTA: Blokaderka gađala flašom vernike koji su bili u redu za celivanje pojasa Presvete Bogorodice (VIDEO)

BLOKADERKA IZ zbora Vračar gađala vernike sa terase koji su bili u redu za celivanje pojasa Presvete Bogorodice.

Foto: Printskrin

Kao što se vidi na video snimku, žena sa terase gađala je vernike na Vračaru koji su bili u redu za celivanje pojasa Presvete Bogorodice.

U pitanju je blokaderka iz zbora Vračar.

Brzom reakcijom policije, žena je odmah privedena.

Žena gađala vernike na Vračaru koji su bili u redu za celivanje pojasa Presvete Bogorodice.

U pitanju je blokaderka iz zbora Vračar.



Brzom reakcijom policije, žena je odmah privedena. pic.twitter.com/DwsOcFhkPo — Višnja (@gdjica__visnja) June 5, 2026