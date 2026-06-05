BRUKA I SRAMOTA: Blokaderka gađala flašom vernike koji su bili u redu za celivanje pojasa Presvete Bogorodice (VIDEO)
BLOKADERKA IZ zbora Vračar gađala vernike sa terase koji su bili u redu za celivanje pojasa Presvete Bogorodice.
Kao što se vidi na video snimku, žena sa terase gađala je vernike na Vračaru koji su bili u redu za celivanje pojasa Presvete Bogorodice.
U pitanju je blokaderka iz zbora Vračar.
Brzom reakcijom policije, žena je odmah privedena.
Preporučujemo
Radojević i Zaporožac pušteni iz policijske stanice (FOTO)
05. 06. 2026. u 12:50
MAKRON NAHVALIO SRBIJU PRED SAMIT U TIVTU! Vučić: Prvi put u istoriji Srbija je najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana
05. 06. 2026. u 09:22 >> 12:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RUSIJA SE HITNO OGLASILA O SRBIJI: Peskov komentarisao odnos Moskve i Beograda
RUSIJA i Srbija imaju partnerstvo koje omogućava Moskvi i Beogradu da razgovaraju o najhitnijim pitanjima, ali Srbija bira svoj put razvoja, izjavio je Dmitrij Peskov, portparol ruskog lidera.
05. 06. 2026. u 11:49
NEMAČKA HITNO POZVALA RUSIJU: Putine, vreme je...
MINISTAR spoljnih poslova Nemačke, Johan Vadeful, pozvao je ruskog predsednika, Vladimira Putina, da pokrene pregovore o miru u Ukrajini uz učešće Evrope, prenose nemački mediji.
05. 06. 2026. u 09:53
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)