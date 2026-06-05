Politika

BRUKA I SRAMOTA: Blokaderka gađala flašom vernike koji su bili u redu za celivanje pojasa Presvete Bogorodice (VIDEO)

В.Н.

05. 06. 2026. u 11:02

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BLOKADERKA IZ zbora Vračar gađala vernike sa terase koji su bili u redu za celivanje pojasa Presvete Bogorodice.

БРУКА И СРАМОТА: Блокадерка гађала флашом вернике који су били у реду за целивање појаса Пресвете Богородице (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kao što se vidi na video snimku, žena sa terase gađala je vernike na Vračaru koji su bili u redu za celivanje pojasa Presvete Bogorodice.

U pitanju je blokaderka iz zbora Vračar.

Brzom reakcijom policije, žena je odmah privedena.

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