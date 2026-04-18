"Flota komaraca": Ključna taktika iranskih napada
NEDAVNI napadi iranskih brodova na trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu ponovo su skrenuli pažnju na iransku strategiju oslanjanja na male, naoružane brodove u Persijskom zalivu.
Ranije je objavljeno da su na trgovački brod otvorile vatru dve iranske topovnjače, što je dodatno pojačalo tenzije na ključnoj morskoj ruti.
Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei zapretio je da će naneti „nove gorke poraze“ mornarici, uprkos tvrdnjama Sjedinjenih Država da je uglavnom neutralisala konvencionalne iranske pomorske snage i potopila više od 150 ratnih brodova.
„Flota komaraca“ kao ključna taktika
Kako ističe Njujork tajms, Iranska revolucionarna garda i dalje ima takozvanu „flotu komaraca“, grupu brzih čamaca opremljenih mitraljezima, raketnim bacačima, a u skorije vreme i raketama i dronovima.
Ova plovila su deo pomorskih snaga Revolucionarne garde i dalje su sposobna da uznemiravaju brodove u Ormuskom moreuzu.
Prema rečima stručnjaka, takav arsenal predstavlja ozbiljnu pretnju komercijalnom brodarstvu i nastavlja da ima destabilizujući efekat u regionu.
Penzionisani načelnik pomorskih operacija Geri Rafhed rekao je za Njujork tajms da strategija „ostaje smetnja“ i značajan bezbednosni izazov za međunarodno brodarstvo.
(Indeks.hr)
BONUS VIDEO:
Komentari (0)