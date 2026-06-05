TRKA DVOTOČKAŠA: Porodična biciklijada na Novom Beogradu
MANIFESTACIJA "Novobeogradska porodična biciklijada" biće održana u subotu, 6. juna, na službenom parkingu Opštine Novi Beograd.
Program počinje u 10.00, dok je start dvotočkaša planiran od 12.00.
Pored vožnje u dužini od šest kilometara, posetioci će biti u prilici da učestvuju u edukativnom poligonu spretnosti za vožnju bicikala. Tu je i trka guralicama, koja je namenjena deci, kao i šaljiva predstava i radionice.
- Svako dete dobiće startni paket, dok su za najbrže učesnike na poligonu i u trci guralicama obezbeđene nagrade. Manifestacija se organizuje, između ostalog, sa ciljem promocije zdravih stilova života - kažu u GO Novi Beograd.
Događaj je podržala Agencija za bezbednost saobraćaja i sportsko udruženje Tour de Fun.
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