Beograd

TRKA DVOTOČKAŠA: Porodična biciklijada na Novom Beogradu

Jovana Manić

05. 06. 2026. u 06:30

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MANIFESTACIJA "Novobeogradska porodična biciklijada" biće održana u subotu, 6. juna, na službenom parkingu Opštine Novi Beograd.

ТРКА ДВОТОЧКАША: Породична бициклијада на Новом Београду

Foto: Sergey Ryzhov / Alamy / Profimedia

Program počinje u 10.00, dok je start dvotočkaša planiran od 12.00.

Pored vožnje u dužini od šest kilometara, posetioci će biti u prilici da učestvuju u edukativnom poligonu spretnosti za vožnju bicikala. Tu je i trka guralicama, koja je namenjena deci, kao i šaljiva predstava i radionice.

- Svako dete dobiće startni paket, dok su za najbrže učesnike na poligonu i u trci guralicama obezbeđene nagrade. Manifestacija se organizuje, između ostalog, sa ciljem promocije zdravih stilova života - kažu u GO Novi Beograd.

Događaj je podržala Agencija za bezbednost saobraćaja i sportsko udruženje Tour de Fun.

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