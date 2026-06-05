Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

05. 06. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Petak

17.30 Haka - Japs UG 3+ (1.65)

18.30 Trajbah - LASK (Am) UG 3+ (1.42)
21.15 Aegir - Lejknir GG&3+ (1.75)

Ukupna kvota: 4.10

Ponuda je ponovo slaba, tako će biti sve do Svetskog prvenstva, ali pronašli smo vam par tipova za golove, pa ko voli nek izvoli.

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