NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom da ne misli da EU ucenjuje Srbiju na bilo koji način, kao i da naša zemlja kada je reč o saradnji i odnosima sa SAD razgovara sa Amerikancima o brojnim investicijama i da tu ima mnogo ideja za saradnju.