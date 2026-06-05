NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
17.30 Haka - Japs UG 3+ (1.65)
21.15 Aegir - Lejknir GG&3+ (1.75)
Ukupna kvota: 4.10
Ponuda je ponovo slaba, tako će biti sve do Svetskog prvenstva, ali pronašli smo vam par tipova za golove, pa ko voli nek izvoli.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
DEJAN DAMJANOVIĆ: Asanu sada neće biti slatko
05. 06. 2026. u 07:01
SRBIJA - MEKSIKO: Orlovi moraju bolje nego protiv Zelenortskih ostrva
04. 06. 2026. u 22:32
POENI IGRAČA: Tipovi za prvi meč finala Aba lige
04. 06. 2026. u 14:00
BEJZBOL TIKET: Četiri para koja daju odličnu ukupnu kvotu!
04. 06. 2026. u 13:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VELIKA BRUKA U DUBAIJU: Evo šta su uradili tokom himne Srbije na meču Dubai - Partizan (VIDEO)
Sve je nekako od povratka u Dubai organizovano zbrda-zdola. Amaterizam je bio evidentan, posebno deo kada je izvedena himna Srbije.
04. 06. 2026. u 18:34
UKRAJINA DIBIDUS ZATEČENA, RUSIJA SLAVI "OSVETU": Ukrajinci zatečeni zbog najnovijih vesti
NAJNOVIJE vesti će obradovati Ruse, ali rastužiće Ukrajince.
04. 06. 2026. u 18:47
MEĐUDRŽAVNI SKANDAL: Žoze Murinjo tužio Tursku!
Portugalski fudbalski trener Žoze Murinjo podneo je tužbu protiv Turske Evropskom sudu za ljudska prava zbog toga što mu je prekršeno pravo na slobodu izražavanja dok je vodio turski fudbalski klub Fenerbahče.
04. 06. 2026. u 19:00
Komentari (0)