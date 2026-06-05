SLAVIŠI ČUROVIĆU TUŽBA ZBOG SRBOVANJA: Budvanskoj kompaniji zasmetalo mišljenje poznatog glumca o odvajanju Crne Gore (FOTO)

ISTAKNUTOM glumcu Slaviši Čuroviću preti tužba budvanske kompanije „LH marketing“ zbog izjava povodom 20 godina od nezavisnosti Crne Gore.

Foto: M. Anđela

Ova kompanija je producent emisije „Sanjajte sa nama Crnu Goru“ u kojoj se promovišu turističke i kulturne lepote Crne Gore, a Čurović je jedan od naratora i voditelja. U saopštenju „LH marketinga“ se navodi da je Slaviša svojim postucima ugrozio ugled kompanije, ali i svih državnih institucija, opština i društveno odgovornih kompanija iz Crne Gore, koji su podržali ovaj projekat.

„Greh“ Čurovića je što je, gostujući u jednoj emisiji, izneo svoje viđenje odnosa između Crne Gore i Srbije, kao i kolegama koji su podržali odvajanje Crne Gore na majskom referendumu 2006.godine.

- Sada će, znam, posle ove emisije odmah povici iz Crne Gore. Šta je bolje Crnoj Gori od toga što smo se odvojili 2006.godine? Ja sam bio protiv toga. Bio sam tada na tom mitingu za zajedničku državu. Vodio sam taj miting i svaki koji je bio za ostanak zajedničke države dok mi je žena sedela trudna u iznajmljenom stanu u Beogradu. To je vrlo jednostavno. Srpstvo se ne naplaćuje. Nema to da mi neko plati da ja to vodim - rekao je glumac, oštro komentarišući i svoje kolege koje su, kako je rekao, podržale odvajanje, a koje danas svoje karijere grade upravo u Beogradu.

- Ovi koji su plaćeni i vodili miting da se Srbija i Crna Gora odvoje, oni isti su sada u Beogradu u svim serijama. Pa što si se onda odvajao - upitao je Čurović.

On je na svom Fejsbuk nalogu, 20.maja, objavio mišljenje o proslavi dana nezavisnosti, što je dodatno motivisalo kompaniju "LH marketing" da zapreti tužbom.

- Slavite. Valjaju vas prostotom, valjaju nas nasiljem, valjaju vas prostaklukom, obećanim traktorima. Ponižavaju vas priznanjem Peći, Đakovice, Prizrena, Dečana. Zaokrugljuju vas apanažama, sinekurama, ćutologijom. Platama. Strahom! Nametnutim stanjem. Pevaju nam da moramo pevati. Oni koji pevaju! I oni kojima plate. Parama. Kupovinom lažavine. Nek im je sretno! Kažu... Da se moramo radovati kad su nas pokrali... Po zakonu. Drugačije nema glasova i milovanja Zapada, napisao je.

Nije prošlo mnogo vremena a poznati glumac je objavio skrinšotovane poruke, u kojima mu pojedinci psuju roditelje, pozivaju na njegovo ubistvo, nazivaju ga „ćacijem“. Popularni Čuro im nije ostao dužan, poručujući:

- Samo da dodam za ove koji bi da me vešaju, ubijaju i slično. Slaviša Novaka Čurović je na birou rada i u Crnoj Gori i u Srbiji. Nezaposlen. Nikada jedan evro nisam uzeo a da ga nisam debelo zaradio snimajući emisije i filmove sa drugovima. I radeći u boksu odakle su me vaši dukljanoidi u Srbiji izbacili. Bivši monigreni, dukljani, sadašnji vlasnici istine u sportskim medijima baš ovde u Beogradu. Vaši, oni koji se busaju u srpska prsa sad. Štedeo sam od svog rada i nisam gladan i ne kukam. Radim i idem dalje, sa drugovima. Nikada nisam dao na sebe. Niti ću. Po cenu pogibelji, koju mi spremate - zapisao je Čurović, poručujući onima koji mu prete da su kukavice, te da je u njemu ostalo dosta od njegovih predaka i da će umeti da se odbrani.