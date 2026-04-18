Američki senatori besni: Putin Trumpa pravi budalom

DEMOKRATE u američkom Senatu osudile su kao „sramotnu“ odluku Ministarstva finansija SAD da 17. aprila izda privremenu dozvolu za kupovinu ruske nafte na moru.

Kritika dolazi nakon što je administracija Donalda Trampa promenila svoju politiku, uprkos prethodnoj izjavi ministra finansija Skota Besenta da opšta dozvola za rusku naftu neće biti obnovljena, izveštava Kijevski independent.

Demokrate: Odluka je sramotna

Obnovljena dozvola omogućava kupovinu ruske nafte i naftnih derivata utovarenih na brodove između 15. aprila i 16. maja.

Ona zamenjuje prethodno izuzeće od 30 dana koje je isteklo 11. aprila.

U zajedničkom pismu, demokratski senatori Džin Šahin, Čak Šumer i Elizabet Voren oštro su kritikovali ovaj potez.

- Ova odluka je sramotna i predstavlja potpuni zaokret ministra Besenta, samo dva dana nakon što je obećao da neće produžiti ublažavanje sankcija Rusij - navodi se u pismu.

- Putin je ove nedelje ove godine pokrenuo najveći vazdušni napad na Ukrajinu, ubivši 18 ljudi, a odgovor administracije je da ponovo ublaži sankcije Kremlju. Kakvu poruku to šalje? - piše u pismu.

Portparol Ministarstva finansija rekao je da je produženje povezano sa zabrinutošću oko snabdevanja energijom.

- Kako se pregovori između SAD i Irana ubrzavaju, Ministarstvo finansija želi da osigura da je nafta dostupna onima kojima je potrebna - rekao je portparol.

S druge strane, ruski ekonomski izaslanik, Kiril Dmitrijev, pozdravio je odluku, rekavši da će produženje „uticati na više od 100 miliona barela nafte koja je trenutno u tranzitu“, iako je priznao da se suočava sa „političkim protivljenjem“.

Dmitrijev, koji je na čelu ruskog suverenog fonda bogatstva, bio je u Vašingtonu na razgovorima sa zvaničnicima Trampove administracije neposredno pre isteka prethodnog izuzeća.

Smanjenje pritiska na Rusiju

Prema procenama koje su demokrate u Senatu podelile sa Kijevskim independentom, početno izuzeće, u kombinaciji sa visokim globalnim cenama nafte tokom rata u Iranu, donosilo je Rusiji oko 150 miliona dolara dnevno, odnosno više od 4 milijarde dolara do isteka.

Uprkos novoj dozvoli, njen uticaj na globalne cene nafte je bio ograničen jer se većina ruske sirove nafte i dalje transportuje tankerima u takozvanoj „floti u senci“ koja zaobilazi sankcije.

Vašington je ranije predstavio moguće ublažavanje sankcija kao polugu za pritisak na Moskvu da napravi ustupke u pregovorima.

Kritičari tvrde da ukidanje slabi tu poziciju, dok Rusija ima koristi od viših cena i podržava Iran.

Američki zvaničnici su rekli da je Moskva Teheranu pružila obaveštajne podatke o lokacijama američke vojne imovine u regionu, uključujući ratne brodove i avione.

- Nema sumnje da je Putin bio jedan od najvećih korisnika rata predsednika Trampa protiv Irana, jer su se ruski prihodi od nafte skoro udvostručili u martu.

- Dosta je bilo - napisali su senatori.

- Predsednik Tramp mora prestati da dozvoljava Putinu da ga pravi budalom i da nametne dodatne sankcije Putinu, koji očigledno ne oseća dovoljan pritisak od ovog predsednika - navodi se.

Vladislav Vlasjuk, savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog za politiku sankcija, takođe je komentarisao odluku.

Na društvenoj mreži X je napisao da odluka „slabi sankcije i povećava prihode Kremlja“.

