RUSI ŽESTOKO UDARILI "ŠAHEDIMA" NA NIKOLAJEV: Ima povređenih, detetu ukazana hitna medicinska pomoć

RUSKI dronovi tipa "šahed" napali su tokom noći i u ranim jutarnjim časovima u subotu južni ukrajinski grad Nikolajev, pri čemu su ranjene dve osobe, dok je jednom detetu bila potrebna medicinska pomoć, saopštili su regionalni zvaničnici.

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Načelnik Nikolajevske oblasne vojne administracije, Vitalij Kim, izjavio je da su u napadu povređeni 44-godišnja žena i 25-godišnji muškarac, koji su hospitalizovani. Desetogodišnji dečak pretrpeo je akutnu stresnu reakciju, naveo je Kim na Telegramu.

Prema navodima regionalnih vlasti, u napadu je oštećena i jedna porodična kuća.

Najnoviji napad usledio je nakon još jednog ruskog udara dronovima na Nikolajev tokom prethodne noći, u kojem su, prema navodima agencije Ukrinform, povređene četiri osobe.

Nikolajev, grad smešten u blizini južne obale Ukrajine na Crnom moru, više puta je bio meta ruskih napada dronovima i raketama tokom sveobuhvatne invazije Moskve na Ukrajinu.

(Kyiv Post)