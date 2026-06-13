RUSI ŽESTOKO UDARILI "ŠAHEDIMA" NA NIKOLAJEV: Ima povređenih, detetu ukazana hitna medicinska pomoć
RUSKI dronovi tipa "šahed" napali su tokom noći i u ranim jutarnjim časovima u subotu južni ukrajinski grad Nikolajev, pri čemu su ranjene dve osobe, dok je jednom detetu bila potrebna medicinska pomoć, saopštili su regionalni zvaničnici.
Načelnik Nikolajevske oblasne vojne administracije, Vitalij Kim, izjavio je da su u napadu povređeni 44-godišnja žena i 25-godišnji muškarac, koji su hospitalizovani. Desetogodišnji dečak pretrpeo je akutnu stresnu reakciju, naveo je Kim na Telegramu.
Prema navodima regionalnih vlasti, u napadu je oštećena i jedna porodična kuća.
Najnoviji napad usledio je nakon još jednog ruskog udara dronovima na Nikolajev tokom prethodne noći, u kojem su, prema navodima agencije Ukrinform, povređene četiri osobe.
Nikolajev, grad smešten u blizini južne obale Ukrajine na Crnom moru, više puta je bio meta ruskih napada dronovima i raketama tokom sveobuhvatne invazije Moskve na Ukrajinu.
(Kyiv Post)
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