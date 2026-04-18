Moskva upozorava Evropu: Odgovorićemo na smanjenje ruskog diplomatskog prisustva u EU
MOSKVA će odgovoriti na politiku smanjivanja ruskog diplomatskog prisustva na teritoriji Evropske unije, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško.
On je ocenio da Brisel takvim potezima sprovodi diskriminatornu meru koja predstavlja direktno kršenje Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.
Prema njegovim rečima, takvi postupci neće ostati bez odgovarajuće reakcije ruske strane.
Istovremeno, Gruško je istakao da Rusija ne namerava da, kao odgovor na pooštravanje pravila za izdavanje šengenskih viza ruskim državljanima, zatvara svoje granice za građane evropskih zemalja.
(Sputnjik)
Preporučujemo
Šok strategija Pariza: Rafal F5 leti sa dronovima umesto novih lovaca 5. generacije
18. 04. 2026. u 21:33
Dmitrijev ocenio: Sankcije protiv Rusije neefikasne i destruktivne
18. 04. 2026. u 21:16
To je terorizam! Ukrajinska SBU o današnjoj pucnjavu u Kijevu
18. 04. 2026. u 21:10
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)