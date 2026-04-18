Svet

Moskva upozorava Evropu: Odgovorićemo na smanjenje ruskog diplomatskog prisustva u EU

В.Н.

18. 04. 2026. u 11:28

MOSKVA će odgovoriti na politiku smanjivanja ruskog diplomatskog prisustva na teritoriji Evropske unije, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško.

Москва упозорава Европу: Одговорићемо на смањење руског дипломатског присуства у ЕУ

Foto: Pixabay/Evgeny

On je ocenio da Brisel takvim potezima sprovodi diskriminatornu meru koja predstavlja direktno kršenje Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

Prema njegovim rečima, takvi postupci neće ostati bez odgovarajuće reakcije ruske strane.

Istovremeno, Gruško je istakao da Rusija ne namerava da, kao odgovor na pooštravanje pravila za izdavanje šengenskih viza ruskim državljanima, zatvara svoje granice za građane evropskih zemalja.

(Sputnjik)

