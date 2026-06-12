ŠOK NA TRŽIŠTU NAFTE: Cene ovog jutra ostavile sve u neverici
AZIJSKA tržišta akcija zabeležila su danas snažan rast nakon novih signala o mogućem mirovnom sporazumu na Bliskom istoku, dok su cene nafte pale na najniži nivo u poslednja dva meseca.
Cena američke sirove nafte WTI pala je za 1,2 odsto na 86,69 dolara po barelu, nakon pada od 2,6 odsto prethodnog dana, preneo je Rojters.
Nafta Brent pojeftinila je za 1,1 odsto na 89,40 dolara po barelu, posle gotovo troprocentnog pada tokom prethodne trgovinske sesije.
Najširi MSCI indeks azijsko-pacifičkih akcija bez Japana porastao je za 3,2 odsto. Južnokorejski KOSPI skočio je 7,4 odsto, japanski Nikkei 2,7 odsto, kineski CSI300 jedan odsto, dok je hongkonški Hang Seng porastao 1,3 odsto.
Rast je zabeležen i na Volstritu, gde su sva tri glavna indeksa ostvarila najveće dnevne dobitke od aprila.
Tehnološki indeks Nasdak porastao je 2,5 odsto. Na valutnim tržištima dolar se stabilizovao nakon prethodnih gubitaka, dok su australijski i novozelandski dolar oslabili prema američkoj valuti.
Cene plemenitih metala takođe su pale.
Zlato je izgubilo 0,6 odsto vrednosti i trgovalo se po ceni od 4.189 dolara za uncu, dok je srebro oslabilo za isti procenat, na 66,93 dolara za uncu.
Analitičari ocenjuju da će dalji pravac tržišta u velikoj meri zavisiti od razvoja pregovora između Vašingtona i Teherana i eventualne potvrde mirovnog sporazuma.
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