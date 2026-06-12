Politika

PRIVEDENI DIREKTORI SRPSKIH ŠKOLA NA KiM: Kurtijevi policajci naoružani do zuba im upali u kuće, pravili haos pred decom

Dragana ZEČEVIĆ

12. 06. 2026. u 07:15

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KANCELARIJA za Kosovo i Metohiju saopštila je da su privedena dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice , Negovan Vasić, direktor OŠ "Bratstvo" iz sela Strezovce i Dragan Krstić, direktor OŠ "Desanka Maksimović" iz Kosovske Kamenice. Njima je kako je navela Kancelarija za KiM, nakon jučerašnjih višesatnih iskaza u policiji, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati

ПРИВЕДЕНИ ДИРЕКТОРИ СРПСКИХ ШКОЛА НА КиМ: Куртијеви полицајци наоружани до зуба им упали у куће, правили хаос пред децом

foto d.z.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su privedena dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice , Negovan Vasić, direktor OŠ "Bratstvo" iz sela Strezovce i Dragan Krstić, direktor OŠ "Desanka Maksimović" iz Kosovske Kamenice. Njima je kako je navela Kancelarija za KiM, nakon jučerašnjih višesatnih iskaza u policiji, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

- Pripadnici specijalnih jedinica takozvane kosovske policije pod punim naoružanjem prvo su upali u porodične domove direktora, vršeći pretres što je izazvalo ogroman stres i strah njihovih porodica, posebno dece, da bi potom upali i u školu 'Bratstvo' odakle su bez ikakvog osnova i prava pokupili školsku dokumentaciju - navodi se u saopštenju.

Kancelarija ističe da ta akcija predstavlja odmazdu režima Aljbina Kurtija "zbog odličnog rezultata Srpske liste na nedeljnim izborima i posebno, lošeg rezultata Kurtijevog miljenika Rašića u Kosovskoj Kamenici kojima je jedini politički cilj proterivanje, hapšenje i zastrašivanje čestitih Srba koje nisu i ne mogu da nateraju da za njih rade i glasaju".

- Kurtijeva policija nema šta da traži u srpskim školama niti tu ima ikakve ingerencije i demonstracijom sile režim u Prištini pokušava da kriminalizuje poštene Srbe i unese nemir i strah među sve čestite Srbe u Kosovskom Pomoravlju - dodaju iz Kancelarije za KiM koja zahteva da se uhapšeni direktori puste na slobodu i da se prestane sa pritiscima na srpski narod, jer "nema te sile i prisile kojom Kurti i njegov sluga Rašić mogu da opravdaju svoj izborni debakl u svim srpskim sredinama".

I Srpska lista najoštrije osuđuje privođenje direktora osnovnih škola u Kamenici, Negovana Vasića i Dragana Krstića, ocenjujući da je reč o politički motivisanoj akciji i pritisku na osobe koje su ukazale na izborne nepravilnosti.Srpska lista zahteva njihovo hitno puštanje na slobodu, obustavljanje politički motivisanih progona i prestanak zloupotrebe institucija u svrhu obračuna sa srpskim narodom i njegovim legitimnim predstavnicima.

- Istovremeno, zahtevamo da nadležne institucije hitno ispitaju sve navode o izbornim nepravilnostima u Boljevcu i drugim sredinama, jer je nedopustivo da oni koji ukazuju na moguće zloupotrebe budu izloženi pritiscima, dok se o samim zloupotrebama ćuti- navela je Srpska lista koja naglašava da je reč o „klasičnom političkom pritisku“ i da se akcija sprovodi nakon što je, na osnovu prijave Vasića kao menadžera biračkog centra, Izbornom panelu za žalbe i predstavke podneta žalba zbog nepravilnosti na biračkom mestu u Boljevcu.

- Ovo vidimo kao zastrašivanje svedoka i lica koja su ukazala na izborne nepravilnosti a nadležne institucije trebalo bi da ispitaju navode o mogućim izbornim manipulacijama, umesto da, privode osobe koje su na njih ukazale- zaključuje se u saopštenju za javnost Srpske liste koja će, kako se dalje navodi, nastaviti da se demokratskim i pravnim sredstvima bori za prava srpskog naroda, istinu o izbornom procesu i zaštitu svakog građanina od političkog progona i institucionalne represije.

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