SNAŽAN ZEMLJOTRES U KOMŠILUKU: Poznato da li ima materijalne štete i povređenih

POTRES je zabeležen u 06:42 časa, na dubini od pet kilometara.

Foto: AI generated/Gemini

Epicentar zemljotresa nalazio se na području Albanije, konkretno selo Kaparjel u južnoj Albaniji. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.

Podaci o zemljotresu objavljeni su na osnovu evidencije seizmoloških službi, dok Republički seizmološki zavod nastavlja da prati seizmičku aktivnost u regionu.

(Alo)