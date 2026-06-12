SNAŽAN ZEMLJOTRES U KOMŠILUKU: Poznato da li ima materijalne štete i povređenih
POTRES je zabeležen u 06:42 časa, na dubini od pet kilometara.
Epicentar zemljotresa nalazio se na području Albanije, konkretno selo Kaparjel u južnoj Albaniji. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.
Podaci o zemljotresu objavljeni su na osnovu evidencije seizmoloških službi, dok Republički seizmološki zavod nastavlja da prati seizmičku aktivnost u regionu.
(Alo)
Preporučujemo
HITNO SE OGLASIO RSZ ZBOG SERIJE ZEMLjOTRESA U SRBIJI: Ovo svi moraju da znaju
11. 06. 2026. u 15:49
JOŠ JEDAN ZEMLjOTRES POGODIO SRBIJU: Poznato da li ima povređenih
11. 06. 2026. u 09:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VATRENO NA KRIMU: Ukrajina "odsekla" poluostrvo, mostovi sravnjeni - eksplozije i požari na vojnim i infrastrukturnim lokacijama
U NOĆNOM napadu dronovima izbio je požar u rafineriji nafte Afipski u ruskom Krasnodarskom kraju, strateškom energetskom pogonu koji je od početka rata česta meta napada.
11. 06. 2026. u 15:25
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)