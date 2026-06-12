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SNAŽAN ZEMLJOTRES U KOMŠILUKU: Poznato da li ima materijalne štete i povređenih

В.Н.

12. 06. 2026. u 07:26

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POTRES je zabeležen u 06:42 časa, na dubini od pet kilometara.

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС У КОМШИЛУКУ: Познато да ли има материјалне штете и повређених

Foto: AI generated/Gemini

Epicentar zemljotresa nalazio se na području Albanije, konkretno selo Kaparjel u južnoj Albaniji. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.

Podaci o zemljotresu objavljeni su na osnovu evidencije seizmoloških službi, dok Republički seizmološki zavod nastavlja da prati seizmičku aktivnost u regionu.

(Alo)

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