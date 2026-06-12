IZDAJA O KOJOJ BRUJI CEO SVET! Zlatan Ibrahimović otkrio da ne navija ni za BiH ni za Švedsku na Mundijalu, već...

Zlatan Ibrahimović je debitovao u novoj ulozi na Svetskom prvenstvu 2026. godine, kao stručni analitičar za FOX Sports, ali se pobrinuo da njegov nastup ne ostane nezapažen već u prvoj emisiji.

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Legendarni napadač je odmah izdvojio Grupu L kao jednu od najzanimljivijih na turniru, a posebno je privukao pažnju izjavom da će navijati za Hrvatsku tokom Mundijala.

- Tu je Engleska. Da li se fudbal vraća kući? Videćemo. Zatim Hrvatska. Imam korene u Hrvatskoj, pa navijam za njih na ovom prvenstvu. Imamo i Ganu, koja ima mnogo talenta, videćemo šta mogu da pokažu. I na kraju Panamu. Nažalost po njih, mislim da će biti vreća za udaranje u ovoj grupi - rekao je Ibrahimović u uvodnoj emisiji FOX Sports-a.

Zlatan Ibrahimović when asked which World Cup group excites him the most:



"Group L. I have some roots from Croatia, so I'm supporting them in this tournament."pic.twitter.com/dKaLVIIguG — TheCroatian (@TheCroatian_) June 11, 2026

Zlatan očekuje da će se Engleska i Hrvatska boriti za prvo mesto u grupi, ali nije potpuno otpisao ni Ganu. Veruje da afrički tim ima dovoljno talenta da zakomplikuje posao favoritima i uzme nekoliko bodova. S druge strane, ne vidi Panamu kao tim koji može ozbiljno da ugrozi na ovom takmičenju.

Njegova izjava se brzo proširila društvenim mrežama, jer je Ibrahimović rođen u Švedskoj i stekao je status jedne od najvećih legendi tamošnje reprezentacije, ali je njegova porodična priča dobro poznata. Njegov otac je iz Bosne i Hercegovine, pa su svi u čudu kako je preskočio ove dve reprezentacije i izabrao Hrvatsku.