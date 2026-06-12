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IZDAJA O KOJOJ BRUJI CEO SVET! Zlatan Ibrahimović otkrio da ne navija ni za BiH ni za Švedsku na Mundijalu, već...

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12. 06. 2026. u 07:01

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Zlatan Ibrahimović je debitovao u novoj ulozi na Svetskom prvenstvu 2026. godine, kao stručni analitičar za FOX Sports, ali se pobrinuo da njegov nastup ne ostane nezapažen već u prvoj emisiji.

ИЗДАЈА О КОЈОЈ БРУЈИ ЦЕО СВЕТ! Златан Ибрахимовић открио да не навија ни за БиХ ни за Шведску на Мундијалу, већ...

Foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Legendarni napadač je odmah izdvojio Grupu L kao jednu od najzanimljivijih na turniru, a posebno je privukao pažnju izjavom da će navijati za Hrvatsku tokom Mundijala.

- Tu je Engleska. Da li se fudbal vraća kući? Videćemo. Zatim Hrvatska. Imam korene u Hrvatskoj, pa navijam za njih na ovom prvenstvu. Imamo i Ganu, koja ima mnogo talenta, videćemo šta mogu da pokažu. I na kraju Panamu. Nažalost po njih, mislim da će biti vreća za udaranje u ovoj grupi - rekao je Ibrahimović u uvodnoj emisiji FOX Sports-a.

Zlatan očekuje da će se Engleska i Hrvatska boriti za prvo mesto u grupi, ali nije potpuno otpisao ni Ganu. Veruje da afrički tim ima dovoljno talenta da zakomplikuje posao favoritima i uzme nekoliko bodova. S druge strane, ne vidi Panamu kao tim koji može ozbiljno da ugrozi na ovom takmičenju.

Njegova izjava se brzo proširila društvenim mrežama, jer je Ibrahimović rođen u Švedskoj i stekao je status jedne od najvećih legendi tamošnje reprezentacije, ali je njegova porodična priča dobro poznata. Njegov otac je iz Bosne i Hercegovine, pa su svi u čudu kako je preskočio ove dve reprezentacije i izabrao Hrvatsku.

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