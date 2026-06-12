Fudbal

UŽAS NA OTVARANJU SVETSKOG PRVENSTVA: Legendarni stadion Asteka zavijen u crno, niko nije mogao da predvidi ovu tragediju!

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12. 06. 2026. u 05:50

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Ceremonija otvaranja Svetskog prvenstva 2026. u Meksiko Sitiju bila je u senci velike tragedije.

УЖАС НА ОТВАРАЊУ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Легендарни стадион Астека завијен у црно, нико није могао да предвиди ову трагедију!

FOTO: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Nekoliko sati pre početka utakmice između domaćina Meksika i Južne Afrike, nemački državljanin je preminuo ispred legendarnog stadiona Asteka, bacajući tamnu senku na ono što je trebalo da bude globalni fudbalski festival. 

Incident se dogodio u četvrtak popodne, dok su reke navijača slivale na stadion, mnogi od njih više od četiri sata pre početka utakmice kako bi obezbedili svoja mesta. U prepunoj i pozitivnoj atmosferi, nemački navijač se iznenada srušio blizu kapije 1.

Prvi izveštaji ukazuju na sumnju na srčani udar. Njegove godine ostaju nejasne i kontradiktorne; dok neki mediji kažu da je imao osamdeset godina, drugi izveštavaju o muškarcu u kasnim četrdesetim.

Hitne službe, deo velikog bezbednosnog prisustva, stigle su na lice mesta u roku od nekoliko minuta i odmah počele sa reanimacijom. Snimci koji su se brzo proširili društvenim mrežama prikazivali su dramatične scene čoveka koji se bori za život usred gomile zabrinutih posmatrača. Uprkos naporima lekara, čovek nije mogao biti spasen i kasnije je proglašen mrtvim. 

Tragedija je bacila senku na istorijski trenutak za stadion Asteka, koji je postao prvi stadion u istoriji koja je bila domaćin otvaranja tri Svetska prvenstva, posle 1970. i 1986. godine. 

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