BOSANCI TRLJAJU RUKE! Dobili sjajne vesti pred start Svetskog prvenstva

Kapiten Kanade i levi bek Bajern Minhena, Alfonso Dejvis, propustiće utakmicu otvaranja Svetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Jeff Roberson

Vest je potvrdio selektor Kanade Džesi Marš na konferenciji za novinare uoči današnje utakmice.

Status zvezde Bajerna, vredne 40 miliona evra, bila je vruća tema otkako se pridružio nacionalnom timu 1. juna.

Dejvis i Marš još uvek nisu javno otkrili da li će se na vreme oporaviti od povrede tetive koju je zadobio 6. maja u polufinalu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.

- Juče smo imali magnetnu rezonancu i pokazala je veoma pozitivne znake. Oporavlja se neverovatno dobro, skoro potpuno. Spremni smo da pojačamo tempo. Kao i uvek, pokazuje izvanrednu sposobnost oporavka od povreda mišića“, rekao je Marš u četvrtak.

Zbog pokidanog prednjeg ukrštenog ligamenta, drugih povreda i umora, Dejvis je odigrao samo dve od poslednjih 21 utakmice Kanade. Takođe je propustio prvu nedelju trening kampa u Šarlotu i uglavnom je trenirao odvojeno sa nezavisnim specijalistom Matijasom Blankenburgom od dolaska. To je bio dogovor između Bajerna, Dejvisa i Kanadske fudbalske federacije kao deo protokola za povratak na teren.

Marš nije isključio mogućnost da Dejvis igra kasnije u grupnoj fazi.

- Mislim da je prisustvo njegovog privatnog fizioterapeuta bilo od velike pomoći, kao i svakodnevni fokus na ono što je njegovom telu potrebno. Zato se zaista nadamo da ćemo u narednim danima i nedeljama moći da ubrzamo njegov povratak i da mu omogućimo da uskoro doprinese timu“, rekao je trener.