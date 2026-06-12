Fudbal

MUK U STUDIJU RTS-a: Rade Bogdanović prekinuo program uživo i otkrio tužne vesti o čoveku koga je Srbija obožavala

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12. 06. 2026. u 05:00

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KRENULO je Svetsko prvesntvo, a sa njim i Rade Bogdanović kao fudbalski analitičar na RTS.

МУК У СТУДИЈУ РТС-а: Раде Богдановић прекинуо програм уживо и открио тужне вести о човеку кога је Србија обожавала

FOTO: Printskrin/Jutjub/Kazneni Prostor Podcast

Ipak, ovog puta bivši fudbaler je pričao o tužnim temama. Naime, posle utakmice Meksiko - Južna Afrika 2:0  u studiju "RTS" televizije Rade Bogdanović je pružio snažnu podršku Dejanu Nediću, za kog je otkrio da ima problema sa zdravljem.

Posle meča je voditeljka programa pomenula gospodina Nedića koji je godinama unazad bio sudijski analitičar u studiju pomenute televizije, a na njene reči se nadovezao Bogdanović.

FOTO: A.K./ATAImages

 

- Ovom prilikom, kad smo već kod profesora Nedića, da ne bismo radili njegov posao, želim prvo da ga pozdravim. Direktore druge ekonosmke škole, profesora statike i bivšeg  vi nama falite, meni, nama svima, fali nam vaša anergija, nadam se da ćete u narednom periodu da ozdravite, da se izlečite i da nam dođete na prve reprezentativne utakmice Srbiije, ne znam ko će ovde biti od nas, u septembru da dođete - rekao je Rade Bogdanović.

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