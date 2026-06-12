STIŽE VREMENSKI ŠOK! Spremite toplu odeću i kišobrane: Olujni severozapadni vetar kida delove Srbije!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže. Samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno i mestimično kišoviti vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar umeren i jak, na istoku zemlje povremeno i olujni severozapadni. Temperature od 12 do 24 stepena.
VREME U BEOGRADU
Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i sveže. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Od utorka naredne nedelje očekuje se delimično razvedravanje.
(sputnikportal.rs)
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