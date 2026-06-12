STIŽE VREMENSKI ŠOK! Spremite toplu odeću i kišobrane: Olujni severozapadni vetar kida delove Srbije!

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: AI/Grok

VREME U SRBIJI

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže. Samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno i mestimično kišoviti vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar umeren i jak, na istoku zemlje povremeno i olujni severozapadni. Temperature od 12 do 24 stepena.

VREME U BEOGRADU

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i sveže. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Od utorka naredne nedelje očekuje se delimično razvedravanje.

(sputnikportal.rs)

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