Društvo

STIŽE VREMENSKI ŠOK! Spremite toplu odeću i kišobrane: Olujni severozapadni vetar kida delove Srbije!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 06. 2026. u 00:00

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REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

СТИЖЕ ВРЕМЕНСКИ ШОК! Спремите топлу одећу и кишобране: Олујни северозападни ветар кида делове Србије!

Foto: AI/Grok

VREME U SRBIJI

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže. Samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno i mestimično kišoviti vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar umeren i jak, na istoku zemlje povremeno i olujni severozapadni. Temperature od 12 do 24 stepena.

VREME U BEOGRADU

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i sveže. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Od utorka naredne nedelje očekuje se delimično razvedravanje.

(sputnikportal.rs)

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U ČETIRI sata ujutro, 11. juna, grupa je napustila Ugljevik, vozeći se oklopnim vozilima i kamionima preko Jugoslavije prema Prištini. Bilo je ukupno 15 oklopnih vozila i 35 kamiona u kojima je bilo 206 vojnika. Osim običnih vojnih kamiona, u koloni je bilo i nekoliko vozila za dopunu goriva i vozilo veze. Morali su da pređu razdaljinu od preko 600 km da bi stigli do odredišta.

11. 06. 2026. u 13:17

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