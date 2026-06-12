ZAGREB SAPLIĆE BEOGRAD I PODGORICU: Hrvatska zaboravila obećanja posle spora sa Slovenijom pre ulaska u EU porodicu i sada ucenjuje Srbiju

KADA su Slovenci zbog graničnog spora godinu dana blokirali nastavak pregovora Hrvatske i Evropske unije, zvanični Zagreb obećao je da to neće u budućnosti raditi nijednoj zemlji u regionu.

Foto: AP

Bilateralni sporovi nisu preduslov ulasku neke zemlje u EU, ali sličan scenario najavio je sad hrvatski premijer Andrej Plenković oko ulaska Crne Gore i Srbije.

U više navrata u poslednje vreme Plenković je nabrojao uslove za hrvatsko "zeleno svetlo", s tim da je granični problem sa Crnom Gorom i Srbijom istaknuo kao glavni problem. Ukratko, ako se do ulaska država u regionu ne reši granični spor sa Hrvatskom, primeniće se isti pritisak kao što je Ljubljana imala prema Zagrebu.

Sada, dakle, Hrvatska ponavlja slovenački scenario i traži da se pred ulazak Srbije i Crne Gore reši granica na Dunavu i na Prevlaci, što nije urađeno godinama. Iako je sa srpske strane bilo volje da se postigne dogovor, propale su sve inicijative, jer hrvatska strana nije želela da se u sklopu državnih komisija nastave razgovori.

Nema ni sada dobre volje, a na spisku hrvatskih zahteva pre ulaska Srbije u EU je i pitanje nestalih, suđenja za ratne zločine, kao i da hrvatski predstavnik ima obezbeđeno mesto u srpskom parlamentu. Duga je i lista zahteva Crnoj Gori.

Brisel ne želi da interveniše. Hrvatska se prilikom ulaska u EU obavezala da će biti čak most za buduće članice, ali ni to se nije dogodilo. Kada je reč o Srbiji, Hrvatska je redovno kočila pregovarački proces i bila među zemljama koje su se zauzimale za zamrzavanje pregovora sa Beogradom.