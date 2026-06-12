SERIJA ATENTATA NA RUSKE GENERALE: Crne vesti iz Podmoskovlja uprkos upozorenju predsednika Ruske Federacije (FOTO)

UPRKOS upozorenju predsednika Rusije Vladimira Putina da se mora pojačati bezbednost ruskih generala, ukrajinske službe uspele su da likvidiraju još jednog visoko rangiranog ruskog generala. Tragedija se ponovila u podmoskovskom mestu Balašiha gde je već ubijen jedan general.

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U pet sati i 30 minuta ujutro u utorak poginuo je Damir Davidov (62), ruski general-lajtnant, od eksploziva podmetnutog pod njegov automobil. Davidov je bio rukovodilac raketno-artiljerijske uprave Ministarstva odbrane RF i odgovarao je za snabdevanje armije municijom.

General Davidov je živeo u rejonu Avijatora koji je dobio ime po prvim stanarima, ruskim pilotima, a zatim su se doseljavali i drugi oficiri. Kad je Davidov krenuo sa parkinga eksplozija je uništila njegov automobil BMV X3. Pod automobilom je podmetnut eksploziv snage pola kilograma trotila.

Van fronta od početka rata stradalo 19 visokih oficira

Očevidac Gusein Alipkačov kaže da je izvukao iz automobila generala i vukao ga desetak metara gde je došla Hitna pomoć. Ali, rane su bile teške i on je brzo umro.

Davidov je rastao u oficirskoj porodici u zatvorenom gradu Penza-19, gde su se pravile rakete sa atomskim bojevim glavama. Tamo je radio njegov otac Rafail Davidov.

Interesantno je da su Istražni komitet RF i Tužilaštvo Moskovske oblasti objavili vest tek u sredu po podne. Na istom parkiralištu je pronađena još jedna eksplozivna naprava pod automobilom.

Koliko mrtvih je dosta? SERIJA atentata na ruske generale izazvala je veliko nezadovoljstvo građana Rusije. Predsednik Asocijacije veterana "Alfa" Sergej Gončarov kaže da nadležne službe moraju znatno ozbiljnije da se odnose prema ukrajinskim službama koje organizuju atentate u Rusiji. Poznati vojni bloger Aleksej Živov postavlja pitanje koliko još generala treba da pogine da se pojača bezbednost. Nije malo onih koji smatraju da za atentatore treba vratiti smrtnu kaznu u Rusiji.

U istom naselju u Podmoskovlju koje zovu Generalsko selo u kom su sve stanovi oficira ruske armije u aprilu 2025. je poginuo od eksploziva aktiviranog na daljinu general-lajtnant Jaroslav Moskaljik (59), zamenik načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba. U blizini generalovog automobila plaćeni ubica Ignat Kuzin (29), stanovnik iz Stavropolja sa juga Rusije je parkirao "folksvagen" u kom je bio eksploziv koji je aktiviran kad je krenuo general. Atentatora su vrbovali preko interneta ukrajinske službe obećavši mu 18.000 dolara. On je iznajmio stan u istom ulazu gde je živeo general Moskaljik. Atentator je brzo uhvaćen i osuđen na doživotnu robiju.

U decembru 2025, na parkingu pred svojom zgradom poginuo je i general-lajtnat Fanil Sarvarov, načelnik Uprave operativne pripreme. Ispod njegovog automobila je takođe bio podmetnut eksploziv.

Foto: MO RF/ Arhiva Igor Kirilov, Jaroslav Moskaljik, Damir Davidov

Pre toga je u decembru 2024. na Rjazanskoj ulici u Moskvi od eksploziva podmetnutog na trotinet parkiran kod ulaza u zgradu poginuo general-lajtnant Igor Kirilov i njegov pomoćnik. Eksploziv je dovezao građanin Uzebistana. General Kirilov je bio načelnik jedinica za hemijsko-biološku borbu, kao i borbu protiv radijacije. Putin je kazao da je to veliki propust ruskih službi.

U Krasnodaru je 2023. ubijen u parku dok je džogirao bivši komandat podmornice Stanislav Ržickij. Atentat je izveo bivši predsednik Federacije za karate Ukrajine. On je osuđen na 25 godina zatvora.

Od početka Specijalne vojne operacije poginulo je 19 visokih oficira ruske armije, i to ne na frontu.

U februaru 2026. u Moskvi je izveden atentat na zamenika načelnika Ruske vojne obaveštajne službe general-lajtnanta Vladimira Aleksejeva, ali je preživeo. Svi učesnici atentata su uhapšeni. Osoba koja je pucala bila je iz Ukrajine.