RAT na Bliskom istoku ušao je u 47. dan. Nije prošlo ni 12 sati, a Izrael je već prekršio prekid vatre dogovoren sa Libanom. Predsednik SAD nastavlja da daje čudne izjave o odnosima Teherana i Vašingtona.

Izrael prekršio primirje

Libanska vojska je rano jutros saopštila da su Izraelske odbrambene snage (IDF) već više puta prekršile primirje između Libana i Izraela koje je stupilo na snagu sinoć u 23 časa.

Više napada je zabeleženo, pored isprekidanog granatiranja većeg broja sela", navodi se u saopštenju koje je libanska vojska objavila na mreži Iks.

U objavi, libanska vojska je ponovo pozvala građane na oprez prilikom povratka u južna sela i gradove i nakon što je prekid vatre stupio na snagu, prenosi Al Džazira.

Tramp ide u Pakistan?

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da je Iran prihvatio da neće posedovati nuklearno oružje u periodu dužem od 20 godina.

Tramp je novinarima ispred Bele kuće rekao da je dogovor sa Iranom "veoma blizu" i da bi to trebalo da bude dobar sporazum bez nuklearnog oružja, prenosi BBC. On je istakao da postoji "veoma snažan stav" prema kojem Iran neće imati nuklearno oružje ni posle tog perioda, dodajući da zapravo ne postoji vremensko ograničenje od 20 godina.

- Hajde da budemo iskreni, ne postoji ograničenje na 20 godina - naglasio je Tramp. On je naveo i da će razmotriti putovanje u Pakistan radi potpisivanja mirovnog sporazuma ako SAD i Iran postignu dogovor o okončanju rata.

- Išao bih u Pakistan, da. Ako sporazum bude potpisan u Islamabadu, možda ću otići. Oni žele da odem - rekap je Tramp.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu