Oglasio se Pentagon: Amerikanci posle Irana kreću na ovu zemlju?
SJEDINjENE Američke Države planiraju niz mera protiv Kube, rečeno je Sputnjiku u Pentagonu.
Komentarišući navode o pripremama za vojnu operaciju na ostrvu, u američkom Ministarstvu rata istakli su da neće spekulisati o hipotetičkim scenarijima.
- Ministarstvo planira niz mera za nepredviđene situacije i ostaje spremno da sprovede predsednikova naređenja po njihovom prijemu - istakli su u Pentagonu.
Dan ranije, kako su naveli mediji, pozivajući se na obaveštene izvore, američko Ministarstvo rata započelo je pripreme za moguću operaciju na Kubi.
Šef Bele kuće u ponedeljak je izjavio da bi Sjedinjene Države mogle da se pozabave Kubom nakon što reše sva pitanja sa Iranom.
Kubanski predsednik Migel Dijaz Kanel poručio je 12. aprila da su Kubanci spremni da se bore i umru za svoju zemlju.
Istovremeno, kubanski lider rekao je da će postizanje sporazuma sa Vašingtonom biti teško, ali da je moguće, naglašavajući da se vojna agresija ne može opravdati.
Podsetimo, krajem januara, Tramp je potpisao izvršnu naredbu kojom se odobravaju carine na uvoz iz zemalja koje snabdevaju Kubu naftom.
Takođe je proglasio vanredno stanje zbog navodne pretnje po nacionalnu bezbednost koja je odatle dolazila.
Od tada Kuba prolazi kroz energetsku krizu. Kao posledica, na ostrvu dolazi do periodičnih nestanaka struje, uz povremene proteste.
Vlada tvrdi da Vašington, putem energetske blokade, nastoji da oslabi kubansku ekonomiju i učini životne uslove stanovništva nepodnošljivim.
Krajem marta ruski tanker „Anatolij Kolodkin“ isporučio je Kubi humanitarnu pošiljku od sto hiljada tona nafte.
(Sputnjik)
Preporučujemo
Iran zapretio: Potopićemo sve američke brodove
16. 04. 2026. u 10:42
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
