Potvrđeno! Kina šalje supernosač na okeane: Fuđijan menja balans moći (VIDEO)

KINESKI državni mediji potvrdili su da će prvi kineski supernosač aviona, Fuđijan, proći kroz potpunu tranziciju od početne do pune operativne sposobnosti pre kraja godine.

Razrađujući složenost izvođenja operacija na dalekim morima, Vei je primetio da kada takve vežbe počnu u Pacifiku, može doći do spoljašnjeg mešanja, uključujući kontakt sa avionima za izviđanje i drugim brodovima iz potencijalno neprijateljskih zemalja. Ovo bi primoralo udarnu grupu da reaguje brzo, fleksibilno i precizno. Obuka na dalekom moru stoga zahteva i visok nivo borbene gotovosti i sveobuhvatnu pripremu za vanredne situacije. Sa neprijateljskim mornaricama i izviđačkim avionima koji su snažno koncentrisani oko kineske teritorije, posebno u Japanu i Istočnom kineskom moru, Fudžijan i njegova pratnja imaju daleko manje prostora za neometano delovanje nego američki, evropski, indijski ili ruski nosači aviona.

Početak obuke na dalekom moru je posebno važan jer je Fudžijanova prvenstvena namena upravo za takve operacije, jer unutar prvog ostrvskog lanca kopnena avijacija ostavlja samo ograničenu ulogu nosačkoj avijaciji, posebno kada se uzmu u obzir veliki dometi kineskih kopnenih lovaca.

Misija nosača aviona je da projektuje snagu u udaljenim vodama. Očekuje se da će obuka na dalekom moru izgraditi sistematske integrisane operativne sposobnosti za celokupno vazdušno krilo. Očekuje se da će primarna pratnja supernosaca aviona biti sastavljena od razarača klase Tip 055 i Tip 052D, kao i podmornica na nuklearni pogon klase Tip 093 i kasnije klase Tip 095.



