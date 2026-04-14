Svet

Potvrđeno! Kina šalje supernosač na okeane: Fuđijan menja balans moći (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 04. 2026. u 19:11

KINESKI državni mediji potvrdili su da će prvi kineski supernosač aviona, Fuđijan, proći kroz potpunu tranziciju od početne do pune operativne sposobnosti pre kraja godine.

Foto naval-technology.com/Credit: Ding Ziyu/China Ministry of National Defense


Komentarišući tranziciju, državni mediji citirali su stručnjaka za odbranu Veija Dongsua koji je primetio: „Kada vidimo da Fuđijan postiže puno opremljenje avionima i demonstrira sposobnost lansiranja i podizanja aviona preko cele palube, možemo smatrati da je njegova borbena sposobnost u potpunosti razvijena.“ Dodao je da će se obuka nosača aviona za daleka mora odvijati u dva koraka, prvo postizanje sposobnosti za raspoređivanje kao udarna grupa, a zatim usavršavanje sposobnosti za delovanje u udaljenim vodama.

Razrađujući složenost izvođenja operacija na dalekim morima, Vei je primetio da kada takve vežbe počnu u Pacifiku, može doći do spoljašnjeg mešanja, uključujući kontakt sa avionima za izviđanje i drugim brodovima iz potencijalno neprijateljskih zemalja. Ovo bi primoralo udarnu grupu da reaguje brzo, fleksibilno i precizno. Obuka na dalekom moru stoga zahteva i visok nivo borbene gotovosti i sveobuhvatnu pripremu za vanredne situacije. Sa neprijateljskim mornaricama i izviđačkim avionima koji su snažno koncentrisani oko kineske teritorije, posebno u Japanu i Istočnom kineskom moru, Fudžijan i njegova pratnja imaju daleko manje prostora za neometano delovanje nego američki, evropski, indijski ili ruski nosači aviona.

Foto Printskrin Youtube/U.S. Naval Institute

Početak obuke na dalekom moru je posebno važan jer je Fudžijanova prvenstvena namena upravo za takve operacije, jer unutar prvog ostrvskog lanca kopnena avijacija ostavlja samo ograničenu ulogu nosačkoj avijaciji, posebno kada se uzmu u obzir veliki dometi kineskih kopnenih lovaca.

Misija nosača aviona je da projektuje snagu u udaljenim vodama. Očekuje se da će obuka na dalekom moru izgraditi sistematske integrisane operativne sposobnosti za celokupno vazdušno krilo. Očekuje se da će primarna pratnja supernosaca aviona biti sastavljena od razarača klase Tip 055 i Tip 052D, kao i podmornica na nuklearni pogon klase Tip 093 i kasnije klase Tip 095.

Od puštanja u rad u novembru 2025. godine, osnovna obuka na brodu „Fudžijan“ je uglavnom završena i postignuta je početna borbena sposobnost, a posade su završile obuku za vazduhoplovne operacije u jednostavnim i složenim vremenskim uslovima, kako danju tako i noću. Ovo otvara put početku obuke usmerene na misije. Tempo kojim je obuka završena smatra se posebno brzim, što je u skladu sa širim trendovima ka tome da Kineska narodnooslobodilačka vojska razvija nove mogućnosti za deliće vremena koje joj je potrebno za službu u inostranstvu. Značajan primer je to što je „Fudžijan“ uspeo da postane prvi nosač aviona na svetu koji je integrisao stelt lovce sa elektromagnetnim pogonskim sistemom, prvenstveno zbog ekstremnih kašnjenja sa kojima su se Sjedinjene Države suočile prilikom pokušaja da urade isto.

militarywatchmagazine.com

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

