IRAN UPOZORAVA AMERIKANCE: Potopićemo vas! Naše snage su spremne
VISOKOPOSTAVLjENI iranski poslanik upozorio je SAD da će svaki brod mornarice koji pokuša da blokira iranske luke biti „poslat na dno mora“.
Alaedin Borudžerdi, član iranskog Komiteta za spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost, odbacio je pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će blokirati iranske luke kao vojno neosnovanu propagandu, prema iranskoj državnoj televiziji Pres TV.
Borudžerdi je rekao da SAD „nemaju stvarnu sposobnost“ da sprovedu pretnju i rekao da druge članice NATO-a ne bi podržale takav potez.
IRAN KAŽE DA SU NjEGOVE SNAGE U „MAKSIMALNOJ BORBENOJ PRIPRAVNOSTI“
Vršilac dužnosti ministra odbrane Irana rekao je u ponedeljak da je zemlja spremna za „bilo koji scenario“ i upozorio da bi svaka agresija protiv nje rezultirala „oštrim i odlučnim odgovorom“, prema izjavama emitovanim na iranskoj državnoj televiziji.
Brigadni general Madžid Ibn Reza rekao je da su iranske oružane snage u „maksimalnoj borbenoj pripravnosti“, izvestila je Pres TV.
Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će američka mornarica početi da blokira iranske luke i „presretati“ svaki brod koji je platio putarinu Teheranu, nakon što su mirovni pregovori između dve zemlje propali tokom vikenda.
Odvojeno, iransko Ministarstvo odbrane tvrdilo je da poseduje značajne vojne zalihe, prema komentarima koje je preneo poluzvanični Klub mladih novinara, medij povezan sa Iranskim korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).
Portparol Ministarstva odbrane Sardar Talaei-Nik rekao je da su „strateške rezerve“ oružanih snaga, uključujući rakete i dronove, bile „dovoljno i adekvatno snabdevene pre rata“, objavio je medij.
(CNN)
