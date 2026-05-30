PEZEŠKIJAN POTVRDIO: Iran je spreman za "dostojanstveni okvir" za okončanje rata u regionu
IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je Islamska Republika spremna da postigne "dostojanstven okvir" za okončanje rata i smanjenje tenzija u regionu.
Kancelarija predsednika za medije je objavila detalje telefonskog razgovora koji je održan u utorak između iranskog predsednika i katarskog emira, šeika Tamima bin Hamada Al Tanija, navodeći da je Pezeškijan naglasio da je Iran dosledno pokazivao iskrenost i posvećenost dijalogu, prenosi danas Press TV.
U razgovoru, Pezeškijan je izrazio zahvalnost na podršci i naporima katarske vlade, posebno na ličnoj ulozi emira u procesu mirovnih pregovora. Šeij Tamim bin Hamad al Tani naglasio je dosledni stav Dohe, ističući da katarska vlada neće štedeti napore na putu ka uspostavljanju mira, bezbednosti i regionalne stabilnosti, kao i da će nastaviti svoju konstruktivnu i posredničku ulogu.
Tenzije u regionu su eskalirale nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, prilikom kojih su ubijeni visoki iranski zvaničnici uključujući i vođu ajatolaha Sejeda Alija Hamneija. Prekid vatre između Teherana i Vašingtona stupio je na snagu 40 dana od početka sukoba uz posredovanje Pakistana, a trenutno se vode razgovori o trajnom okončanju rata.
