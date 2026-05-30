TRAMP IMA OTOK I MODRICE PO TELU: Hitno se oglasio njegov lekar sa važnim informacijama
LEKAR američkog predsednika Donalda Trampa, dr Šon Barbabela, izjavio je da je predsednik u odličnom zdravstvenom stanju, navodi se u memorandumu Bele kuće objavljenom u petak, u kojem se dodaje da je kod Trampa i dalje prisutan blagi otok potkolenice i da ima benigne modrice na rukama.
Barbabela je u memorandumu naveo da je Tramp u odličnom zdravstvenom stanju, sa snažnom srčanom, plućnom, neurološkom i opštom fizičkom funkcijom, prenosi Rojters.
- Predsednik Tramp je potpuno sposoban da obavlja sve dužnosti vrhovnog komandanta i šefa države - istakao je Barbabela.
Memorandum je objavljen nakon Trampove posete Nacionalnom vojno-medicinskom centru "Volter Rid" u utorak, a u njemu se navodi da je zabeležen napredak u odnosu na prošlu godinu kada je reč o blagom otoku potkolenice.
U dokumentu se dodaje da su modrice na rukama uobičajene i benigne, kao i da su povezane sa manjom iritacijom mekog tkiva usled čestog rukovanja i upotrebe aspirina u okviru kardiovaskularne prevencije.
U memorandumu nije naveden razlog dermatološkog tretmana kojem je Tramp bio podvrgnut u martu zbog promena na vratu, niti je precizirano da li je nakon oktobra prošle godine ponovo obavio pregled magnetnom rezonancom.
Tramp, koji će u junu napuniti 80 godina, često ističe da je fizički spremniji i energičniji od svog prethodnika, bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena, koji je funkciju napustio prošle godine u 82. godini, nakon višemesečnih spekulacija o njegovoj sposobnosti da obavlja predsedničku dužnost.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
Detalji sporazuma SAD i Irana: Tramp najavljuje ukidanje blokade iranskih luka
29. 05. 2026. u 20:29
ŠOKANTAN PLAN TRAMPA: Evo gde će završitu plutonijum za nuklearne bombe
29. 05. 2026. u 17:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)