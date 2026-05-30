TRAMP IMA OTOK I MODRICE PO TELU: Hitno se oglasio njegov lekar sa važnim informacijama

LEKAR američkog predsednika Donalda Trampa, dr Šon Barbabela, izjavio je da je predsednik u odličnom zdravstvenom stanju, navodi se u memorandumu Bele kuće objavljenom u petak, u kojem se dodaje da je kod Trampa i dalje prisutan blagi otok potkolenice i da ima benigne modrice na rukama.

Barbabela je u memorandumu naveo da je Tramp u odličnom zdravstvenom stanju, sa snažnom srčanom, plućnom, neurološkom i opštom fizičkom funkcijom, prenosi Rojters.

- Predsednik Tramp je potpuno sposoban da obavlja sve dužnosti vrhovnog komandanta i šefa države - istakao je Barbabela.

Memorandum je objavljen nakon Trampove posete Nacionalnom vojno-medicinskom centru "Volter Rid" u utorak, a u njemu se navodi da je zabeležen napredak u odnosu na prošlu godinu kada je reč o blagom otoku potkolenice.

U dokumentu se dodaje da su modrice na rukama uobičajene i benigne, kao i da su povezane sa manjom iritacijom mekog tkiva usled čestog rukovanja i upotrebe aspirina u okviru kardiovaskularne prevencije.

U memorandumu nije naveden razlog dermatološkog tretmana kojem je Tramp bio podvrgnut u martu zbog promena na vratu, niti je precizirano da li je nakon oktobra prošle godine ponovo obavio pregled magnetnom rezonancom.

Tramp, koji će u junu napuniti 80 godina, često ističe da je fizički spremniji i energičniji od svog prethodnika, bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena, koji je funkciju napustio prošle godine u 82. godini, nakon višemesečnih spekulacija o njegovoj sposobnosti da obavlja predsedničku dužnost.

