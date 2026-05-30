BILT I PETRIČ HOĆE DA PRAVE UNITARNU BIH: Predlogom bivših zvaničnika prebacuje se "lopta" u Evropsku Uniju

PREDLOG bivših visokih predstavnika u BiH Karla Bilta i Volfganga Petriča da treba ukinuti Kancelariju visokog predstavnika u BiH (OHR) je zamaskirani pokušaj da se napravi unitarna BiH, da se ukine entitetsko glasanje koja je glavna odbrana srpskog naroda u BiH od preglasavanja.

Volgang Petrič Printskrin JutjubCentral European Universiti

Njihov stav je vešto zamaskiran u rečenicama oko ukidanja OHR, ali i iz poruka EU da završe procese u BiH koji nisu okončani, a to se pre svega odnosi na državnu imovinu i centralizaciju vlasti BiH u Sarajevu. Cilj Bilta i Petriča je da se nanese šteta Republici Srpskoj, poruka je iz Banjaluke.

Inače Karl Bilt i Volfgang Petrič bili su prvi i treći visoki predstavnici u BiH. Bilt je došao u Sarajevo odmah po završetku rata i nije imao "bonska ovlašćenja" koja su usvojena tek sa Petričem, pa je pokušavao diplomatskim razgovorima između srpskih, bošnjačkih i hrvatskih političara da relaksira posleratnu situaciju u BiH. Imao je česte kontakte i sa prvim predsednikom RS Radovanom Karadžićem, što mu Bošnjaci zameraju i danas.

Dolazak Volfganga Petriča 1999. godine u BiH označio je početak nametanja odluka mimo ustavnih procedura. Petrič je za tri godine mandata doneo čak 242 bonske odluke. Osnovao je Sud BiH, koji je postao glavno oružje u obračunima sa Srbima, donošenjem na stotine osuđujućih presuda za ratne zločine. Istovremeno, muslimanske ratne vođe oslobađane su optužbi, poput Nasera Orića, odgovornog za smrt 2.500 Srba u Podrinju.

Petrič je ostao upamćen po tome što je donosio odluke samovoljno, preskačući demokratske ustanove. On je ustanovio zastavu BiH, himnu bez reči i pasoš BiH. Hrvatima se zamerio jer je 2001. smenio hrvatskog člana Predsedništva BiH Antu Jelavića. U obrazloženju odluke navedeno je da je Jelavić učestvovao u donošenju odluka "s ciljem osnivanja hrvatske federalne jedinice" u Federaciji BiH. Nakon mandata Petrič je tvrdio da je Dejton "ludačka košulja navučena na BiH".

Bonska ovlašćenja NA bonskom zasedanju Saveta za sprovođenje mira decembra 1997. doneti su zaključci koji se tiču visokog predstavnika, tzv. bonska ovlašćenja. Tada je odlučeno da visoki predstavnik može ovlašćenja da koristi da donosi amandmane na ustave RS i Federacije BiH, donosi zakone i njihove izmene i dopune, smenjuje izabrane funkcionere i državne službenike i zabranjuje im učešće na izborima, oduzima građanska prava i lična dokumenta bez prava na žalbu.

Osam visokih predstavnika, uključujući i Kristijana Šmita, koristili su bonska ovlašćenja više od 900 puta, u cilju jačanja BiH i slabljenja RS. "Rekorder" je Pedi Ešdaun, koji ih je primenio više od 400 puta. Najžešći udar na Srpsku je bila smena 60 visokih funkcionera SDS u jednom danu, uz zabranu političkog delovanja. Ešdaun je uspostavio i Ustavni sud BiH koji nije dejtonska kategorija.

Iza zajedničkog teksta Bilta i Petriča o gašenju OHR krije se veoma opasna teza kojom ova dvojica sugerišu Evropskoj uniji da kroz proces pristupanja treba da završe poslove na unitarizaciji BiH koje Kristijan Šmit nije stigao da obavi, poručio je predsednik SNSD, Milorad Dodik. Nadovezao se i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. On kaže da je Biltova i Petričeva izjava usledila samo dan nakon što je Narodna skupština RS usvojila deklaraciju da OHR treba zatvoriti.

- Napisali su da treba da se zatvori Kancelarija visokog predstavnika, da ne treba uopšte razmišljati o tome ko će biti Šmitov naslednik, nego o novoj stranici za BiH i o tome da domaći predstavnici preuzmu donošenje odluka. Ako uzmemo da postoji takav stav i u SAD, koji su do sada bili glavni sponzori i patronati visokog predstavnika, onda moramo da konstatujemo da je to velika pobeda Milorada Dodika - konstatovao je Kovačević.

Prema njegovim rečima, Petrič i Bilt sada smatraju da sve ono što su bili zadaci koje su oni zamislili o tzv. izgradnji nacije BiH, koja je nemoguća i nikada se neće dogoditi, treba da prebace na Brisel.