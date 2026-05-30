"TO JE KRUNA MOJE KARIJERE": Predsednik Vučić podelio moćan snimak i sumirao posetu Kini (VIDEO)

30. 05. 2026. u 08:03

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama. Tom prilikom podelio je novi video snimak na kome su kadrovi njegove istorijske posete Kini, o kojoj danima bruji region i koja je od neprocenjive važnosti za našu zemlju.

- Ova poseta je kruna moje karijere kao predsednika Srbije - napisao je predsednik u opisu.

Na snimku se smenjuju prizori sa Kineskog zida, brojnih obilazaka važnih kompanija i muzeja, te ono što je posebno privuklo pažnju svima - roboti kako igraju "Moravac".

@jasamaleksandar Ova poseta je kruna moje karijere kao predsednika Srbije. Ponosan sam na sve što smo uradili i postigli. Živelo čelično prijateljstvo, živela Kina i živela Srbija. 🇷🇸🤝🇨🇳 #srbija🇷🇸 #china🇨🇳 #577 #xijingping ♬ original sound - Ja sam Aleksandar

Podsećamo, tokom ove posete predsednik Srbije je od predsednika Kine, Si Đinpinga dobio i Orden prijateljstva, najviše odlikovanje koje NR Kina dodeljuje stranim državljanima.

BIVŠI ITALIJANSKI AMBASADOR U BEOGRADU ĆE NASLEDITI KRISTIJANA ŠMITA U BIH: Iskusni diplomata kandidat za visokog predstanika
BIVŠI ITALIJANSKI AMBASADOR U BEOGRADU ĆE NASLEDITI KRISTIJANA ŠMITA U BIH: Iskusni diplomata kandidat za visokog predstanika

ITALIJNSKI diplomata Antonio Zanardi Landi i zvanično je kandidat za visokog predstavnika u BiH, potvrđeno je za portal Politički.ba iz više diplomatskih izvora. Izvori su sugerisali da je kandidaturu Zanardija Landija, koga su izvorno predložile Sjedinjene Američke Države, prihvatio i zvanični Rim kako bi pozicija visokog predstavnika ipak ostala u evropskim rukama.

29. 05. 2026. u 18:45

