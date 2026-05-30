"TO JE KRUNA MOJE KARIJERE": Predsednik Vučić podelio moćan snimak i sumirao posetu Kini (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama. Tom prilikom podelio je novi video snimak na kome su kadrovi njegove istorijske posete Kini, o kojoj danima bruji region i koja je od neprocenjive važnosti za našu zemlju.
- Ova poseta je kruna moje karijere kao predsednika Srbije - napisao je predsednik u opisu.
Na snimku se smenjuju prizori sa Kineskog zida, brojnih obilazaka važnih kompanija i muzeja, te ono što je posebno privuklo pažnju svima - roboti kako igraju "Moravac".
Podsećamo, tokom ove posete predsednik Srbije je od predsednika Kine, Si Đinpinga dobio i Orden prijateljstva, najviše odlikovanje koje NR Kina dodeljuje stranim državljanima.
