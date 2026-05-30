ZVEREV IZBEGAO SUDBINU ĐOKOVIĆA I SINERA! Treći teniser sveta preko Francuza do osmine finala Rolan Garosa
Najbolje rangirani igrač koji je preostao u muškoj konkurenciji, Aleksandar Zverev, pobedio je Francuskog igrača Kventina Halisa sa 3:1 (6-4, 6-3, 5-7, 6-2), i tako se plasirao u osminu finala u Parizu.
Zverev je izgledao kao da će imati laku večernju sesiju kada je "školovao" jednog od dva preostala Francuza u žrebu sa 6-4, 6-3, 2-0. Ali stvari su se tada zakomplikovale pred Halis je podigao agresivnost i počeo da preti trećem reketu sveta.
Nakon što je bio dva poena udaljen od pobede od 6-4, 6-3, 6-4, Zverev je izgubio tri uzastopna gema i neočekivano otišao u četvrti set.
Ali finalista iz 2024. godine se "resetovao" i već na startu četvrtog seta podigao nivo igre i stigao do brejka, te je tako osigurao pobedu nakon nešto više od tri sata na terenu.
Naredni protivnik u osmini finala biće mu Jesper De Jong.
