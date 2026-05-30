Tenis

ZVEREV IZBEGAO SUDBINU ĐOKOVIĆA I SINERA! Treći teniser sveta preko Francuza do osmine finala Rolan Garosa

Filip Milošević

30. 05. 2026. u 08:18

Najbolje rangirani igrač koji je preostao u muškoj konkurenciji, Aleksandar Zverev, pobedio je Francuskog igrača Kventina Halisa sa 3:1 (6-4, 6-3, 5-7, 6-2), i tako se plasirao u osminu finala u Parizu.

ЗВЕРЕВ ИЗБЕГАО СУДБИНУ ЂОКОВИЋА И СИНЕРА! Трећи тенисер света преко Француза до осмине финала Ролан Гароса

FOTO: Tanjug/AP/Christophe Ena

Zverev je izgledao kao da će imati laku večernju sesiju kada je "školovao" jednog od dva preostala Francuza u žrebu sa 6-4, 6-3, 2-0. Ali stvari su se tada zakomplikovale pred Halis je podigao agresivnost i počeo da preti trećem reketu sveta.

Nakon što je bio dva poena udaljen od pobede od 6-4, 6-3, 6-4, Zverev je izgubio tri uzastopna gema i neočekivano otišao u četvrti set.

Ali finalista iz 2024. godine se "resetovao" i već na startu četvrtog seta podigao nivo igre i stigao do brejka, te je tako osigurao pobedu nakon nešto više od tri sata na terenu.

Naredni protivnik u osmini finala biće mu Jesper De Jong.
 

