"LUDILO" U GRADU DIJEGA MARADONE! Napoli naciljao Dušana Vlahovića kao prvo letnje pojačanje
Antonio Konte je otišao, sve izvesnije je da će Masimilijano Alegri predvoditi Partenopeje u narednoj sezoni. A kao prvo letnje pojačanje mogao bi da dobije najboljeg igrača Serije A - Dušana Vlahovića!
Prema informacijama Tuttomercatoweb-a, Napoli je poslednjih dana značajno ubrzao aktivnosti oko srpskog reprezentativca. Klub sa stadiona Dijego Armando Maradona vidi u Vlahoviću idealno pojačanje za novu eru i igrača koji bi mogao da predvodi napad u sezoni velikih ambicija.
Napoli je među najaktivnijima u vezi dovođenja Srbina. Kontakti sa okruženjem fudbalera traju već neko vreme, a u klubu veruju da bi upravo Srbin mogao da bude kapitalno pojačanje kojim bi započeli novu fazu pod vođstvom Alegrija.
