"PRAVO ZLATO SE NE BOJI VATRE" Odjekuju Vučićeve poruke iz Kine: Pravo prijateljstvo se ne boji iskušenja

ISTORIJSKA poseta predsednika Srbije, Aleksandra Vučića Kini, osim što je glavna tema kako domaćih tako i stranih medija, za Srbiju je od neprocenjivog značaja. Vučić je u Kini boravio na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, a ono što se posebno treba istaći je da je predsednik Srbije od predsednika Kine nagrađen najvišim odlikovanjem koje NR Kina dodeljuje stranim državljanima, Ordenom prijateljstva.

Vučiću je, pored Ordena prijateljstva Narodne Republike Kine, uručen i ukaz o Ordenu prijateljstva.

UKAZ O ORDENU PRIJATELjSTVA:

- Zakonom o državnim odlikovanjima i državnim počasnim zvanjima Narodne Republike Kine, ovim se dodeljuje "Orden prijateljstva" Narodne Republike Kine predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, u znak priznanja za njegove dugoročne zasluge i važne doprinose na razvoju prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije, kao u unapređenju izgradnje Zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Predsednik Narodne Republike Kine, Si Đinping - navodi se u ukazu.

Predsednik Si je na ceremoniji dodele Ordena prijateljstva rekao da je Vučić dugo posvećen prijateljstvu između Kine i Srbije snažno podstičući razvoj odnosa između dve zemlje i da je aktivni tvorac i čvrsti branilac sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje. On je naglasio da su Srbija i Kina zajednički sprovodile projekte koji su dobri primeri prijateljske saradnje.

Ono što je našeg predsednika najviše dirnulo, bilo je to što mu je predsednik Kine Si Điping lično stavio Orden prijateljstva oko vrata.

Vučić je, nakon što mu je dodeljen najvredniji poklon, izjavio da mu predstavlja izuzetnu čast i ponos što je odlikovan Ordenom prijateljstva NR Kine, pa dodao da taj orden nosi posebnu vrednost, da je satkan od emocija, snage, upornosti, izdržljivosti i ogromnog uzajamnog poštovanja koje karakteriše dve zemlje i istakao da mu posebnu čast predstavlja to što mu je orden lično uručio kineski predsednik Si Đinping, kojem je ovo drugi put da prisustvuje dodeli ordena.

Vučić u tom odlikovanju vidi podršku narodu i građanima Srbije.

- Vidim narode Srbije i Kine koji grade novu eru, novu budućnost koja se prepliće kroz sve četiri globalne inicijative predsednika Sija koje smo zdušno i snažno podržali. Stara kineska izreka kaže da se pravo zlato ne boji vatre. Mogao bih da dodam da se pravo prijateljstvo ne boji iskušenja. Republika Srbija i ja lično nikada nećemo zaboraviti sve ono što je NR Kina u teškim trenucima učinila za našu zemlju - kazao je Vučić.

Orden prijateljstva ustanovljen je u skladu sa Zakonom Narodne Republike Kine o nacionalnim medaljama i nacionalnim počasnim titulama, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, a dodeljuje se strancima koji su dali izuzetan doprinos socijalističkoj modernizaciji Kine, promovisali međunarodnu razmenu i saradnju sa Kinom i čuvale svetski mir.

Prva ceremonija dodele održana je 2018. godine, a ruski predsednik Vladimir Putin postao je prvi dobitnik. Među kasnijim dobitnicima bile su ugledne ličnosti iz Kine i inostranstva, poput prvog predsednika Kazahstana Nursultana Abiševiča Nazarbajeva, kubanskog lidera Raula Kastra Rusa.