Politika

"BILBORD ĆE BITI SKINUT" Mali: Oko toga nam spočitavaju oni koji su uništili hiljade fasada i obrazovanje

V.N.

30. 05. 2026. u 09:58

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali u jutarnjem programu na Prvoj saopštio je da će bilbord na palati "Albanija" biti skinut.

FOTO: Printskrin/RTS

Mali se osvrnuo i na protest zborova, ali i svega što su blokaderi uništili u prethodnom periodu, a za šta nisu pokazali ni mrvicu odgovornosti. 

-Najpre, danas će se bilbord skloniti, samo da se majstori okupe - otkrio je Mali, nakon čega je ukazao na činjenice blokaderskog uništavanja: 

-Tu stvar kritikuju ljudi koji su uništili hiljade fasada, oni koji su uništili obrazovanje. Ne znam ni ko je postavio taj bilbord, na kraju krajeva, ali biće skinut. Vi koji ste uništili budućnost mladih, hiljade fasada od kojih nijednu niste sredili... E, ti nam spočitavaju oko bilborda - rekao je on. 

